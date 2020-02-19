台南藥局遭舉報哄抬口罩　檢警府大動作上門「卻未發現囤貨」

▲台南市消保官楊璿圓指出，該藥局負責人陳姓藥師否認媒體披露情事，現場搜索尚無發現口罩囤積情形。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情不斷升溫，行政院宣布全面徵用醫療口罩，19日經媒體披露台南市大愛藥局卻能手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售，爽賺災難財，黃偉哲市長十分震怒、下令徹查，由消保官聯合台南地檢署、市調處及衛生局、警察局等機關前往該藥局查緝。

消保官楊璿圓指出，該藥局負責人陳姓藥師否認媒體披露情事，表示係友人請其代為訂購4月30日以後疫情緩解，口罩徵用解除後之醫用口罩；另同意地檢署、市調處及市府人員，於一樓藥局賣場及二樓住家進行搜索，經現場搜索尚無發現口罩囤積情形，目前已由檢調機關查扣該藥局口罩進貨單據，並請業者到台南地檢署提出說明，釐清相關事實。

黃偉哲市長強調，政府絕對不容許危害、妨礙防疫工作進行的囤積跟哄抬的行為，請民眾及販售業者千萬不要以身試法，市府、地檢署及市調處都會嚴加查辦。呼籲在防疫期間，希望大家能「相忍為防疫」。

市府法制處指出，截至19日止，計受理書面陳情口罩價格異常12件，電話陳情10件，消毒用酒精價格異常案4件，總計26件，目前積極查核，蒐集相關事證，如確有哄抬、囤積將積極查處，移送台南地檢署、公平交易委員會，絕不寛貸。

台南市政府呼籲，在防疫的重要時刻，舉國上下皆已做好萬全準備因應，中央政府並且調配防疫物資，務求將疫情影響減到最低，但仍有部分不肖廠商，哄抬、囤積口罩等物資，藉此大發災難財，嚴重妨礙社會安全。可依據傳染病防治法第61條規定，若針對口罩等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，可處1年至7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。如有發現囤貨或哄抬物價之現象，可撥打消費者服務專線1950或洽各縣市政府消保官投訴，為全民健康把關，共同維護民眾的權益及國人健康。