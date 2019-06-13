「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

▲賴清德發表黨內初選落敗感言。（圖／直播）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。根據民調，賴清德雖然最終輸給蔡英文，不過還是贏過台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜。賴清德稍早透過臉書發表706字感言，他向總統蔡英文喊話，「請蔡英文總統一定要加油」。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。賴清德雖然以8.2％輸給蔡英文，無法代表民進黨參加總統大選，不過，他還是贏過韓國瑜及柯文哲，賴清德也在下午一點半在台南做出回應。

賴清德稍早透過臉書發表敗選感言，他向支持者致意，感謝一路相挺，也為未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰感到抱歉，此外，他也向支持者喊話，「在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！」

賴清德全文：

登記總統初選之初，第一個公開行程就是從台灣首廟天壇開始，初選已經結束，我也前來叩謝神恩，感謝競選活動一切平安。

首先要衷心感謝：登記黨內初選之後，來自全國各地，不管是遭遇到什麼困難，舉辦何種競選的活動，或者前進到任何一個地方，一路上幫助我、鼓勵我、支持我，一路相挺的所有人。

您的每一份支持的力量，就是我前進、更是我堅持到最後的動力來源，非常珍惜您一個又一個鼓勵的眼神，一次又一次溫暖的握手，以及一句又一句激勵士氣的加油聲！我終身難忘，用一鞠躬感謝各位對我的支持！

最後未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰，我也深感抱歉！

然而歷史必將清楚記載，在台灣局勢險峻，民進黨最困頓的時候，我們並沒有退縮，我們勇敢承擔，基於對土地的使命，打了一場漂亮的仗，也建立了民主的新頁，更成功的激勵了民進黨的士氣，對明年的總統與立法委員大選作出了最具體的貢獻！

目前香港的局勢日趨險峻，有100多萬香港人走上街頭，香港政府已經定位為是暴亂活動，中國國家主席習近平的解放軍已經完成整備。

在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！

因此我剛剛親自致電民主進步黨卓榮泰主席，表達接受初選的結果，同時也會履行承諾，支持民進黨所提名的候選人，全黨務必團結一致，全力支持蔡英文總統競選連任。

隨後我也會親自致電蔡英文總統表達相同的決定，請蔡英文總統一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣。

我是民進黨黨員，我深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，我生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，也成長茁壯在台灣，台灣是我們共同的母親，我也深愛台灣，因此我要再次呼籲大家都能支持蔡英文總統。

天佑民進黨！

天佑台灣！