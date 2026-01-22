駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

▲星光部隊恐撤台引關注，專家示警恐是「試探台灣底線」。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡「星光部隊」長期來台進行軍事訓練，至今已近50年，早已是公開的秘密。然而，近日香港媒體《亞洲時報》刊出一篇署名為新加坡現役軍人博伍米克（Siddharath Bhowmick）的投書，指出若台海情勢持續升高，且台灣持續採取親獨立立場，新加坡可能難以維持中立，不排除撤離駐台部隊，改將訓練重心轉往汶萊或澳洲等被視為「更安全」的據點，引發台灣政軍圈高度關注。

投書時機敏感 正值星國重申反對台獨後

該篇投書曝光的時間點格外敏感，正值新加坡總理黃循財日前公開重申反對台灣獨立立場後，我國外交部隨即回應，呼籲星方「切勿發表傷害台星關係的言論」。而星光部隊長年在屏東空軍基地、恆春、斗六及新竹湖口等地訓練，對當地居民而言早已司空見慣，如今卻傳出可能撤台的訊息，格外引人側目。

投書內容指出，一旦台海爆發衝突，駐紮在台灣的數千名新加坡武裝部隊士兵，恐在撤離受阻情況下，淪為政治或軍事籌碼，直接面臨安全風險。文中直言，在兩岸緊張升高的局勢下，「不作為本身就是風險」，新加坡可能必須以撤軍作為因應選項之一，以保護國家利益與官兵安全。

▲星光部隊軍機降落高雄。（圖／資料照）

1975年簽署星光計畫 每年約3000人來台受訓

根據雙方於1975年簽署的《星光計畫》（Project Starlight），新加坡因國土狹小、軍事資源有限，每年輪調約3000名官兵來台，進行基礎入伍、專長及特種作戰等訓練。長年以來，新加坡也是台灣境內規模最大的外國駐訓部隊，相關合作對星國整體作戰能力具高度戰略意義。

國防安全研究院戰略資源所長蘇紫雲分析，新加坡近年與中國大陸關係日益密切，特別是2016年後，已逐步縮減在台訓練部隊規模。他認為，這次透過第三方投書釋出「撤台」訊息，不排除具有外交施壓或「試探台灣底線」的意味，甚至可能涉及認知作戰。

學者：台灣訓練環境對星國仍具實質價值

淡江大學戰略所副教授林穎佑則指出，從軍事交流角度來看，台灣目前擁有M1戰車、海馬士火箭系統及阿帕契攻擊直升機等先進裝備，新加坡部隊若能持續在台交流與訓練，對其島嶼防衛與聯合作戰能力，確實具有正面助益。他也提醒，若星光部隊撤軍或大幅限縮訓練，勢必牽動新加坡對台安全布局的信心，進而影響區域穩定。