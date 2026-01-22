　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

▲星光部隊恐撤台引關注，專家示警恐是「試探台灣底線」。（圖／達志影像／美聯社）

▲星光部隊恐撤台引關注，專家示警恐是「試探台灣底線」。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡「星光部隊」長期來台進行軍事訓練，至今已近50年，早已是公開的秘密。然而，近日香港媒體《亞洲時報》刊出一篇署名為新加坡現役軍人博伍米克（Siddharath Bhowmick）的投書，指出若台海情勢持續升高，且台灣持續採取親獨立立場，新加坡可能難以維持中立，不排除撤離駐台部隊，改將訓練重心轉往汶萊或澳洲等被視為「更安全」的據點，引發台灣政軍圈高度關注。

投書時機敏感　正值星國重申反對台獨後

該篇投書曝光的時間點格外敏感，正值新加坡總理黃循財日前公開重申反對台灣獨立立場後，我國外交部隨即回應，呼籲星方「切勿發表傷害台星關係的言論」。而星光部隊長年在屏東空軍基地、恆春、斗六及新竹湖口等地訓練，對當地居民而言早已司空見慣，如今卻傳出可能撤台的訊息，格外引人側目。

投書內容指出，一旦台海爆發衝突，駐紮在台灣的數千名新加坡武裝部隊士兵，恐在撤離受阻情況下，淪為政治或軍事籌碼，直接面臨安全風險。文中直言，在兩岸緊張升高的局勢下，「不作為本身就是風險」，新加坡可能必須以撤軍作為因應選項之一，以保護國家利益與官兵安全。

▲星光部隊軍機降落高雄 。（圖／網友黃育靖提供）

▲星光部隊軍機降落高雄。（圖／資料照）

1975年簽署星光計畫　每年約3000人來台受訓

根據雙方於1975年簽署的《星光計畫》（Project Starlight），新加坡因國土狹小、軍事資源有限，每年輪調約3000名官兵來台，進行基礎入伍、專長及特種作戰等訓練。長年以來，新加坡也是台灣境內規模最大的外國駐訓部隊，相關合作對星國整體作戰能力具高度戰略意義。

國防安全研究院戰略資源所長蘇紫雲分析，新加坡近年與中國大陸關係日益密切，特別是2016年後，已逐步縮減在台訓練部隊規模。他認為，這次透過第三方投書釋出「撤台」訊息，不排除具有外交施壓或「試探台灣底線」的意味，甚至可能涉及認知作戰。

學者：台灣訓練環境對星國仍具實質價值

淡江大學戰略所副教授林穎佑則指出，從軍事交流角度來看，台灣目前擁有M1戰車、海馬士火箭系統及阿帕契攻擊直升機等先進裝備，新加坡部隊若能持續在台交流與訓練，對其島嶼防衛與聯合作戰能力，確實具有正面助益。他也提醒，若星光部隊撤軍或大幅限縮訓練，勢必牽動新加坡對台安全布局的信心，進而影響區域穩定。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

佳世達晚間發布重訊！
乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了
耶嫩閃婚二伯員工！　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
勇消詹能傑殉職！Threads驚現冒名詹母貼文
新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線
快訊／國道一號「火燒車」　車輛回堵2公里

相關新聞

解放軍大清洗旨在剷除苗華勢力

解放軍大清洗旨在剷除苗華勢力

大陸解放軍近期進行多次內部高層大清洗，台灣學者分析此舉旨在徹底清除前中央軍委委員苗華苗華的跨軍種勢力，整肅浪潮更波及中央軍委副主席張又俠舊勢力。揭仲認為，解放軍上將幾乎被清空，繼任人選以跳躍式接任且以「效忠」為首要標準，將削弱共軍未來2至3年應對突發事件的協同執行力。蔡文軒則認為，這是獨裁體制下的「保衛者困境」，領導人寧可忍受軍隊暫時不會打仗，也要確保個人權力絕對安全。

反擊美智庫「統一代價論」　陸國台辦：心術不正

反擊美智庫「統一代價論」　陸國台辦：心術不正

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

為鄭習會試水溫？國共論壇農曆年前登場　民進黨：勿背離主流民意

為鄭習會試水溫？國共論壇農曆年前登場　民進黨：勿背離主流民意

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

