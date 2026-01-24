霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚嘆延期：他不是一般人

▲霍諾德攀登101延到明天挑戰。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

天公不作美，極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）攀登台北101挑戰延到明（25日），儘管現場民眾失望離場，但更多人讚許，「安全比較重要」、「很好，尊重大自然」、「果敢且有智慧的判斷與評估」；也有人直言「如果他今天堅持要爬，會覺得他應該就是一般人」。

全世界都在等著目睹歷史一刻，不過今天台北天氣狀況不佳，Netflix官方臉書稍早宣布，考量挑戰者安全，活動確定延期至明日（25日）舉行。101董事長賈永婕也發文表示，「老天建議我們改成明天早上九點！一切都是值得等待的。」

紀錄可以等 命只有一條！網友力挺



消息曝光後，網友紛紛讚許霍諾德延期的決定，「一切的安排都是最好的安排」、「太棒的決策！支持啦」、「百分百讚成，安全第一，在好天氣下，才能一舉成功」、「很好，尊重大自然」、「支持改時間，老天爺覺得明天的view比較好看」、「改後天星期一比較好，預估大晴天，明天10點前下雨機率跟今天差不多，而且牆不會立刻乾」、「謝謝霍諾德果敢且有智慧的判斷與評估，安全第一，101一直都在」、「機會是給有準備的人，天氣惡劣不要太冒險」。

其中也有網友直言，「如果他今天堅持要爬，會覺得他應該就是一般人。喜歡他心理素質強大+對大自然的敬畏+對夢想的追求+對生命的熱愛，期待明天」。

▲霍諾德試爬，迅速一跨就往上一層。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



有一對雙胞胎女兒 霍諾德：絕對不是來玩命的

事實上，霍諾德寫信給賈永婕想挑戰攀登台北101時，就提到不要擔心、自己非常注重安全性，因為他絕對不是來玩命的，甚至給賈永婕看自己有一對可愛的雙胞胎寶貝，強調自己人生幸福、家庭美滿，讓賈永婕直呼此舉很可愛，更坦言「為何不能給他挑戰看看呢？」

由於雨天是攀登101的最大障礙，因為大樓的金屬和玻璃表面碰到水會變得極滑。霍諾德試爬時就遇上低溫降雨，當時他有穿戴安全設備測試，強調「若感到不安全，就表示我尚未準備充分。」

▼霍諾德與妻子桑妮育有一對可愛雙胞胎女兒。（圖／翻攝自IG／sannimccandless）

