台中市長藍綠民調拉近　藍營基層喊話黨中央：快刀斬亂麻

記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市長提名人選至今尚未拍板，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔日前協商未果，基層對於黨中央的耐心正逐漸消磨。地方人士指出，從近一年多份民調數據觀察，藍營整體仍領先民進黨立委何欣純，但部分指標顯示，原有優勢幅度已有收斂跡象，特別是在「看好度」及族群結構變化上，綠營出現追趕趨勢。面對民進黨的來勢洶洶，黨中央應快刀斬亂麻，若再拖延就會失去優勢，應儘速定調人選，讓候選人趕快起跑。

檢視各家民調，楊瓊瓔對上何欣純的支持度差距多數落在個位數。除去年 TVBS 曾出現約 4%差距外，其餘如黨內內參、艾普羅等調查，多為 1%至 3%間游移，差距仍在誤差範圍內；即便在 ETtoday 新聞雲最新調查中，楊瓊瓔支持度小幅領先何欣純 6.6%，但在「看好度」指標上，則出現落後 2.1% 的情況。

地方人士指出，若單就 TVBS去年初與近期數據相比，楊對何的領先幅度不升反降，顯示日前藍營認為，「不管是江啟臣還是楊瓊瓔是誰出線，台中市國民黨一定贏，因為民調兩人都贏過民進黨的中市長參選人何欣純」，至少從目前民調結構來看，仍有待進一步驗證。

相較之下，江啟臣在多數民調中對何欣純仍維持15%以上的支持度差距，僅艾普羅一份調查落在13.6%，整體仍屬明顯領先。然而，若拉長時間軸觀察，江的優勢亦非毫無變化。

地方人士指出，支持度反映當下選民表態，而看好度則是選民對「誰能勝出」的整體判斷，一旦該指標出現下滑，往往代表選戰氛圍開始出現變化。部分媒體引述民調指出，何欣純在年輕族群中的支持度有所提升；民眾黨台中市議員江和樹亦提及，何的民調成長，與年輕選民結構變化有一定關聯，在藍營內部尚未整合、候選人無法全面起跑的情況下，這類結構變化更容易被放大。

藍營人士表示，雖然之前藍營都認為，藍營不管派楊瓊瓔或是江啟臣都會贏，但從近期民調趨勢來看，若黨中央持續猶豫、初選與否遲遲未決，不僅整合成本上升，藍營內部裂痕恐持續外顯，反而為民進黨創造操作空間。

該人士也表示，選戰尚未正式開打，但時間已開始倒數，國民黨尚未定於一尊，但也可能是民進黨迎頭趕上，黨中央不得不慎，若再拖延就會失去優勢，「黨中央還需要辦初選嗎？」面對民進黨的來勢洶洶，黨中央還不快刀斬亂麻，讓候選人趕快起跑。

