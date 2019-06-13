蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜13日終於出席行政院會，對於近日香港反送中抗議行動，韓國瑜在12日脫口說出「中華民國地區」，行政院長蘇貞昌在院會中也當面噹韓國瑜，要他說中華民國就中華民國，不要把中華民國稱為地區。

香港人民反對《逃犯條例》百萬人上街頭，12日展開罷工行動，晚間更演變為警民正面衝突，示威者包圍位於金鐘的立法會，警方則發射催淚瓦斯、布袋彈等武器驅散民眾。

韓國瑜日前被問及反送中，第一時間他稱自己不清楚、不知道，但在12日受訪時改回應，「香港跟澳門的一國兩制，目前以中華民國地區來說，我們完全沒有辦法接受」，話一出口讓他再度被網友罵到翻。

令人注意的是，蘇貞昌13日在院會中當面對韓國瑜提及，他請韓國瑜以後稱「中華民國」就「中華民國」，後面不要再加上「地區」，要他不要把中華民國稱為地區，韓國瑜則回應，他指的是「台澎金馬地區」。

蘇貞昌表示，「我們守住台灣，因為這個國家在全世界被看重，真的是2,300萬人的福祉，都是我們應該要努力做的，我們守住台灣，但是看看現在全世界的焦點都在香港。他也強調，守護台灣，請大家加油，作為最高行政機關，有責任守護台灣