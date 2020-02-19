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政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」　公會緊急說話了

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▲口罩實名制上路首日，市民到藥局購買口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

▲口罩發放量增引反彈，藥師累爆「我不OK，你來發。」（圖／記者沈繼昌攝）

記者趙蔡州／綜合報導

由於口罩每日產量提升，政府宣布20起每日配送量增加，消息卻引起許多藥師反彈。藥師公會全聯會17日在臉書粉絲團公告消息後，馬上就有大批藥師留言，「有尊重藥師們的聲音嗎」、「單人作業的藥局根本吃不消」，「太扯了，這種工時、工作量，誰受的了」、「我不OK，你來發」等，希望政府要規劃相應的配套措施。

口罩購買實名制6日正式實施後，民眾須持健保卡到藥局才能買口罩，因此確實增加了藥局藥師的工作量。藥師公會全聯會17日在臉書公布，20日起代售口罩的每日配送量增加，成人口罩每日400片（200人次）、兒童口罩200片（50人次），導致許多藥師不滿反彈。

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▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲許多藥局的藥師下班後，仍要加班繼續分裝口罩。（圖／記者周宸亘攝）

有藥師表示，「只會發公告，有尊重藥局藥師們的聲音嗎，身為防疫的第一線，為民服務當然接受，但過度壓榨我們時間心力，請問你們把藥師們的權益放哪裡」、「請開放全通路販售，放藥局藥師一條生路」、「我不OK，你來發啊」、「自己下來發啊」、「現在藥師都不用包藥，反覆包口罩就好啦。」

也有人說「真的夠了，我們很累，至少分裝好來啊」、「應該增加每人每天買的片數，不是增加人數，不然對單人營業藥師的負擔很大」、「全聯會，說好的志工呢，要累爆了」、「可以直接送，2片裝200份嗎，不然每天包口罩就飽了」、「要開放其它單位也可發口罩，而不是只是健保藥局啊。」

藥師公會全聯會理事長黃金舜18日與衛福部協商後，表示口罩發放量和發放方式仍維持成人口罩每日400片（200人次）、兒童口罩200片（50人次），不過行政院會馬上與國防部進行協調，「由國軍弟兄協助先行分包口罩」，但需要再給他們幾天的作業時間，此前請各位藥師再稍微辛苦一下。

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