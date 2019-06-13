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守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度6萬網友湧臉書致意

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▲賴清德臉書發文相挺蔡英文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

▲賴清德臉書發文相挺蔡英文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選自3月18日開打，「蔡賴對決」廝殺近3個月後，初選民調終於在13日中午揭曉，總統蔡英文以百分之8.2支持度領先前行政院長賴清德，確定代表民進黨參加2020總統大選。賴清德雖然輸掉初選，不過還是選擇遵守承諾，向支持者喊話「呼籲大家支持蔡英文」，民主風度的展現獲得網友肯定，短短三小時就有超過六萬網友湧入臉書按讚致意。

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，根據民調結果，蔡英文三方對比下拿下35.7% 支持度，國民黨高雄市長韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2個百分比，將代表民進黨參加2020總統大選。

賴清德自3月中參選以來，一路上秉持「打一場典範級初選」初衷，受訪時選擇不攻擊對手、主打個人治國藍圖，最終雖然輸掉初選，還是遵守站出來力挺蔡英文。賴清德下午親自出面向支持者致意，他感謝支持者一路相挺，也為未能達成所託致歉，他也向支持者喊話支持蔡英文，「在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該劃下句點，該是團結一致、打贏明年選戰、守護台灣的時候了！」

賴清德敗選後公開力挺蔡英文，民主風度被網友大讚，臉書感言文短短三小時就湧入超過六萬網友按讚相挺，甚至連英粉也留言致意，「偉大的政治家，我就尊敬你」、「感謝也祝福賴院長的風度，再來2020繼續一起支持最能抵抗中國的候選人」、「謝謝賴院長 欣賞你的風度」、「謝謝賴清德院長願意和大家站在一起守護台灣」、「你的風度讓支持你的人沒有後悔」。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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