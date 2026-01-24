「美國需要台灣製造力量」　林右昌談台美關係：互相支持是雙贏

▲民進黨前秘書長林右昌。（圖／林右昌辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨秘書黨林右昌近日接受《寶島全世界》主持人鄭弘儀專訪，討論赴美國德州達拉斯、奧斯汀、亞歷桑那州鳳凰城、以色列訪問的反思。林右昌表示，要讓「美國再偉大」的製造能力，台灣能夠幫得上忙，現在的台美關係，並非單方向的說美國用關稅等手段壓迫台灣去設廠，而是彼此都需要，台灣需要美國政策支持，美國也需台廠幫忙，這是雙贏。

林右昌7月卸下民進黨祕書長職務，各界關注其在政壇動向的同時，他於10月赴美國進行產業訪問，11月時再到以色列考察新創、文史。日前他曾在發表公開演講，也接受資深媒體人鄭弘儀專訪。

林右昌表示，他到美國前後看了約30家公司，包含台達電、緯創、東元、東洋、環球晶等等，即便自己是念理工科的，過去在行政院任職時也負責產業相關政策，但真的術業有專攻，眉角很多，到第一線有很多收穫。

林右昌強調，台商是世界級企業，不只從台灣角度出發，面對世界地緣政治變動，對台灣高科技產業來說有很大影響，「政治人物必須深入了解產業，才有辦法在政治或政策上給予企業界支持，這是一個很難得的機會」。

林右昌也表示，在美中競爭中，台灣是美國的核心利益，現在是科技軍備競賽，台灣電子五哥對美國來說非常重要，要讓「美國再偉大」的製造能力，台灣能夠幫得上忙，現在的台美關係，並非單方向的說美國用關稅等手段壓迫台灣去設廠，而是彼此都需要，台灣需要美國政策支持，美國也需台廠幫忙，這是雙贏。