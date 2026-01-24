　
政治

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

▲前立委郭正亮 。（資料照／記者李毓康攝）

▲前立委郭正亮 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》昨（23日）公布最新民調顯示，新北市長選戰中，若藍白合成功，有望代表國民黨參選的台北市副市長李四川支持度45.8％，狠甩民進黨提名人蘇巧慧的36％，不過，若藍白合未果，雙方差距將由9個百分點，大幅拉近至1.5個百分點，對李四川顯然不利。對此，前立委郭正亮呼籲，藍營要好好處理與白營的關係。

《美麗島電子報》昨日公布新北市長選戰最新民調，若藍白整合成功，並由李四川投入新北市長選舉，李四川將以45.8％的支持度，對上蘇巧慧36％的支持度，雙方差距逾9個百分點。

然而若藍白未整合，在國民黨推派李四川、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌的情況下，李四川的支持度為34.2%，蘇巧慧以32.7%居次，而黃國昌則以15.4%墊底。換言之，在三腳督的情境下，李四川領先蘇巧慧的幅度將縮小為1.5個百分點，不但落在誤差範圍內，選情也將變得緊繃。

前立委郭正亮在節目《何橞瑢辣晚報》上直言，三腳督下，李四川贏不到2個百分點，就很有可能會輸，而且蘇巧慧的爸爸蘇貞昌很擅長造勢，所以，一定會出一些招，把緊張的態勢拉得很緊繃。

郭正亮認為，蘇巧慧並非民進黨最強候選人，但黨內沒有人敢得罪其父，所以前立委羅致政、立委吳秉叡與張宏陸等，原本更會選舉的人選自動退讓，形成現有局面。

最後，郭正亮呼籲，即便李四川的民調可以勝出，還是要好好處理跟民眾黨的關係，在議員的部分禮讓也可以，因為民眾黨現在新北只有1席，尤其黃國昌講得很白，希望民眾黨在新北市能夠有一個黨團，那就是要有3席，不然延攬入小內閣也可以，就看到時候怎麼協調。

該新北市長選情民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月19至2026年1月21日，調查範圍新北市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

