就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長人選至今仍未出爐，行政院副院長鄭麗君在關稅談判後被多次點名，儘管本人多次否認，但由鄭麗君參選台北的呼聲仍看漲。對於台北市長人選，前立委段宜康今（24日）表示，這個候選人現在有更重要任務必須完成，請大家耐心期待，希望「這個候選人」答應。媒體追問是否是鄭麗君，段回應，大家心裡有數。綠委吳思瑤則表示，最好人選就是能有政策能量、中央視野更能帶入國際更高格局，這個好人選相信大家想的跟她一樣。

民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯競選辦公室今上午開幕，段宜康、吳思瑤、議員許淑華、簡舒培等人現身站台，對於媒體詢問台北市母雞人選，段宜康回應，對於地方選舉選戰來說，尤其是台北市，市長候選人到底是誰攸關議會席次消長，站在所有民進黨候選人出發點來看，只要台北市長候選人夠強，不僅議會能爭取更多席次，對於全台灣縣市長選舉氣勢也非常重要，期待有最強候選人。

段宜康也直言，拜託大家不要急，這個候選人現在可能有更重要任務必須完成，請大家耐心期待、共同祈禱，希望「這個候選人」答應能參選首都市長。有媒體追問，是鄭麗君嗎？段回應，大家心裡有數。

對於北市母雞，吳思瑤則表示，剛剛段宜康委員說過了，民進黨在首都一定要派出最強棒，再給一點時間，大家心有所屬、萬眾期待的人選都非常清楚，再給多一點時間，在場選舉不只要帶動台北市議員席次，首都選舉在台灣政治非常重要，希望回到政策論述、市政願景甚至結合國家發展。

吳思瑤提到，台北已經26年市政讓大家搖頭，需要改變新氣象，讓不同政治思維帶入市政，這場選舉不只要在選票上獲得好成果，政策產出跟論述上，首都絕對不能偏廢，就這角度切入，最好人選就是能有政策能量、中央視野更能帶入國際更高格局新思維，這個好人選相信大家想的跟她一樣。

吳強調，希望台北市能夠翻轉，在治理思維、國際視野、政策論述上都能夠有新氣象。

