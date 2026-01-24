「金馬迎春」到大內　南消四大防火宣導揮毫迎新年

▲大內消防分隊配合大內區公所舉辦「2026金馬迎春」活動，結合現場揮毫春聯，向民眾宣導住警器安裝、用火用電安全及一氧化碳中毒防範等防災觀念，提升春節期間居家安全意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，適逢寒流來襲，為提醒民眾防範一氧化碳中毒及用火、用電不當引發的火災事故，台南市消防局第四救災救護大隊大內分隊，於24日上午9時許偕同大內區公所，共同舉辦「2026金馬迎春」新春防火宣導活動，將防災觀念融入年節氛圍，提升民眾居家安全意識。

近年火災及地震事故頻傳，大內消防分隊藉由此次活動，向民眾宣導平時防火、防災的重要觀念。活動除由大內區公所邀請書法家現場揮毫春聯，提供民眾索取外，消防人員也透過互動方式宣導安裝住宅用火災警報器、用火用電安全、火災逃生、緊急避難、液化石油氣使用、防溺水及一氧化碳中毒防範等多項消防重點。

消防分隊特別提醒，近期天氣寒冷，民眾使用電暖器等電器設備頻率提高，若使用不當，極易引發電器火災，應注意電線負載及周邊可燃物距離，避免發生意外。現場也安排有獎徵答活動，加深民眾對防火防災知識的印象。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，平時即應落實防火防災觀念，學習正確的火場逃生與避難方式，切勿躲進浴室避難，同時安裝住宅用火災警報器，可大幅提高火場逃生機率，保障全家人的生命安全。

消防局局長楊宗林指出，冬季為一氧化碳中毒的高風險時期，一氧化碳無色無味，民眾常因禦寒而緊閉門窗，更容易發生危險。若出現頭痛、暈眩、噁心等不適症狀，應立即停止使用相關設備、開窗通風，並迅速移至空氣流通處，必要時撥打119請求協助。透過持續宣導一氧化碳中毒症狀及燃氣熱水器正確安裝方式，期盼全民共同落實防災觀念。

市長黃偉哲表示，消防人員全年無休守護市民安全，因應農曆春節將至，也持續加強各項火災預防及災害搶救整備工作，呼籲市民朋友務必注意用火、用電安全，共同打造「幸福無災」的宜居城市。