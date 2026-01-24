　
美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」　她實測嗨喊：撐4天不會癢

▲有網友提出髮廊洗頭跟自己洗的持久度不同。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

不少長髮女性為省時間與力氣，會選擇到髮廊洗頭。有位女網友日前在社群平台Threads發文分享，她每次到髮廊洗完頭後，不僅頭皮不癢、也不易出油，往往能維持數日清爽狀態，讓她好奇詢問：「髮廊的洗髮精真的有什麼不同嗎？」

該話題引發熱烈回應，許多網友紛紛表示有類似經驗，「洗抓特別久又洗兩次！ 洗髮精是專業的有比較好也是」、「我有買髮廊的洗髮精回家洗，結論是上髮廊洗才能持久」、「真的，髮廊洗完可以撐個3天，自己最多2天又開始出油」、「應該是洗的過程比較久，泡泡停留的時間也久，我今年改成洗頭先不要沖掉，夾起來，然後開始洗臉卸妝洗身體什麼的，最後再來沖頭上泡泡，大概可以撐四五天不會癢」。

對此，熟悉美髮產業的內行人指出，髮廊使用的洗髮產品多具較強清潔力，加上專業人員洗頭時會以指腹按摩頭皮，不僅可有效去除油脂與老廢角質，還會確實沖洗乾淨，減少洗髮精殘留，有助於維持頭皮潔淨狀態。反觀一般人在家自行洗頭，手法可能不夠細緻或未徹底沖洗，容易造成頭皮癢與油脂堆積，「關鍵其實是洗髮精＋洗頭手法＋吹乾＋護髮保養的綜合效果，不是單純產品神奇。要是想在家也撐久一點，可以試著模仿髮廊手法、沖乾淨、偶爾用專業洗髮精或是深層清潔髮膜，就能感受到差別。」

有網友進一步分享個人經驗表示，自家開有理髮店，曾請媽媽幫忙洗頭，一邊看電視一邊洗了近半小時，結果吹完頭髮蓬鬆清爽，數日後才出現油感。她指出：「髮廊通常會洗兩次，第一次清除表面髒汙，第二次專注清潔頭皮，這樣才能洗得乾淨。」

