　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

各級學校開學在即，為了避免引發群聚交叉感染，各縣市提高警覺，確認學校防疫整備到位，讓家長、學生能夠安心上課，不過全台標準不一，《ETtoday新聞雲》記者，就整理出懶人包，讓大家一目了然。

各縣市發燒標準一覽表。（圖／記者周亭瑋製表）

請繼續往下閱讀...


台北：額溫≥37.5度，會進一步確認，若超過38度則進行通報

台北市教育局指出，若有師生額溫超過37.5度的情況，會進一步確認是否發燒及有症狀，超過38度且有旅遊史者，將進行通報。而口罩部分，僅供學生緊急突發狀況（如突然發燒等症狀）。

新北：耳溫≥38度，單獨空間隔離，通知家長帶回

學生入校後，若測量耳溫超過38度，或出現呼吸道症狀，須立即戴上口罩，除了安置於單獨空間隔離外，也會通知家長帶回就醫，若無法及時趕到，校方會先照顧，直到家長來為止。

另外，如果家長在家中發現孩子發燒，應幫孩子戴上口罩儘速帶往醫療院所就醫。

基隆：額溫≥37.5度，不能進教室上課

學校會派人在門口量體溫、噴酒精消毒雙手，若額溫達37.5度，就不能進教室上課。基隆市府指出，若學生體溫超過37.5度， 且有就醫紀錄，建議戴口罩或請病假在家休息；若到學校才出現發燒情形，將會通知家長，等待時間也備有觀察室供暫時休息。

桃園：若額溫測量≥37度，再進行耳溫複測，耳溫≥38度視為發燒

教育局表示，各級學校開學，會用額溫槍量測，若超過37度者，再用耳溫槍複測，超過38度就算發燒。

新竹：耳溫≥38度、額溫≥37度，安置獨立空間，若確認疫情通報條件，將立即通報

耳溫38度、額溫37度以上算發燒。學生若出現發燒情形，將給予口罩戴上、單獨安置空間，確認是否符合疫情通報條件，若符合即立刻通報。

▲高中以下延後開學！　新竹縣市配合「七大措施懶人包」這裡看。（圖／新竹市政府提供）

▲平時要勤洗手。（圖／新竹市政府提供）

苗栗：額溫≥37.5度，需在家自主隔離觀察

家長需每天幫孩子量體溫，若額溫超過37.度就算發燒，需在家自主觀察隔離，避免到學校、安親班、補習班或參加社團活動、課後輔導，直到於未使用退燒藥物情況下，體溫正常超過24小時，再恢復各項活動。

台中：額溫等≥37.5度，暫時安置獨立空間，進行耳溫複檢，耳溫≥38度，通知家長帶回

教育局已擬定所屬各級學校每日體溫量測標準作業流程，並明定不同體溫測量工具的發燒標準，額溫、腋溫37度(含)以上者；口溫37.5度(含)以上者；耳溫、肛溫38度(含)以上者，視為發燒。若以耳溫槍之外的測量工具測得結果為發燒者，則將學生留置於獨立空間，由護理師以耳溫槍進行複檢，當確認為38度(含)以上，即通知家長帶回就醫。

另外，為了避免聚會引發群聚感染，台中市府也下令，高中以下停辦開學典禮。

彰化：額溫≥37.5度，由校護陪同就醫

若學生額溫37.5度(含)以上，將會給予口罩戴上，由校護陪同就醫。

雲林：耳溫≥38度；額溫≥37.5度，須戴上口罩，並視情形安置單獨空間，直到離校

教育處表示，耳溫≥38度、額溫 ≥37.5度視為發燒；學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並視情形安置於單獨空間，直到離校。

嘉義：耳溫≥38度、額溫≥37.5度，安置獨立空間，通知家長帶回

教育處表示，耳溫38度、額溫37.5度以上為發燒。若校園中發現學生有發燒情況，會準備一個獨立空間，讓學生休息，老師或校園同仁會陪同，等家長帶回。

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲家長也應該在家幫孩子量體溫。（圖／視覺中國CFP）

台南：額溫≥37度、耳溫≥38度，聯絡家長接回

開學後，各校應依其規模及動線，規劃於校園出入口分組、分點設置體溫量測站，實施教職員工生及訪客入校量測體溫，38度以上者視為發燒，應和家長聯絡並協助儘速就醫、造冊列管追蹤。而自主量體溫的部分，依照台南市衛生局發燒標準：耳溫38度以上、口溫37.5度以上；額、腋溫37度以上。

針對學校開學後的防疫作為，包括請各校事先掌握教職員工和學生寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤，尤其是由中港澳入境（包括由各國家經中港澳轉機）的學生及教職員工，並主動關懷請其於入境後起14日內在家休息，避免到校上課、上班；各校也會成立防疫小組，在開學前，務必完成校園環境清潔及消毒工作，以及備妥適量防疫物資包括耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）與口罩等。

高雄：額溫≥37度，進行再量或複量耳溫，若耳溫≥38度，依主辦單位公告措施辦理

應衛生局標準，額溫37度含以上者，會再進行再量、或複量耳溫，若耳溫38度含以上，依主辦單位公告處理措施辦理。不過，希望家長在孩子上學前在家時，就應落實自主量體溫，隨時關心孩子健康狀態，對於有疑似發燒到校的學生，仍希望儘快就醫。

屏東：耳溫≥38度即視為發燒，安置獨立空曠空間，聯絡家長帶回

學生38度含以上即視為發燒，若出現咳嗽發燒等症狀，導師或上課老師一發現，就會發給口罩讓他戴上，並帶往準備的空曠空間休息，聯絡家長帶回就醫，並聽從醫師指示在家休息，等病狀痊癒再回到學校上課。

南投：額溫≥37.5度，帶往保健室或空曠地點休息，嚴重者聯絡家長帶回

目前依教育部規定，額溫37.5度以上為發燒，今日下午會再進行會議討論是否需要變更，及其他相關事項調整。若學生出現上呼吸道、發燒等症狀，會給予口罩、帶往保健室或空曠地點休息，嚴重者會聯絡家長帶回就醫，聽從醫師指示在家休息，待病症痊癒再返回校園。

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

宜蘭：額溫≥37.5度、耳溫≥38度，立刻前往健康中心

學生若額溫超過37.5度或耳溫38度，即視為發燒，如發現呼吸道症狀或發燒的學生，即刻戴上口罩前往健康中心，並通知家長就醫。

花蓮：額溫≥37.5度或耳溫≥38度，家長帶回

衛生局表示，額溫37.5度或耳溫38度算發燒，請家長帶回自主管理；另外，口罩自行配戴，目前沒有要發放口罩給學生！

台東：耳溫≥38度，或未達但體溫偏高，會進行評估，請家長接回

衛生局表示，耳溫38度以上為發燒定義，但仍會依學生當時情況評估，如身體不適未達38度但體溫偏高，也會請其回家休息。

在校園發現學生有發燒情況時，學校會請家長帶回。近期如有中港澳旅遊史，則請學生在家居家隔離勿到校。至於口罩部分教育處有配給，針對身體不適且本身無口罩者給予提供，健康者則不需戴口罩。

澎湖：額溫≥37.5度，請家長接回

教育處表示，若額溫37.5度(含)以上者，學校會請家長帶回。

至於口罩部分，教育部所發給的口罩，屬防疫備用物資，提供各縣市各級學校臨時性發現學生（或幼兒）及教職員工，於校園內有發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者所配戴。

►偷偷分享少女的秘密！

ET快訊
李光洙傷勢曝光「確定動手術」　衰遭闖紅燈駕駛撞上⋯工作全面暫
日本和歌山新增3人確診！累計至523例..當局立即升級調查
快訊／李光洙車禍意外！　經紀公司證實了
新北2人居家隔離失聯！公布姓名「郭富文、管永安」協尋
被酸整容！Keanna甩4張「校花等級舊照」18歲神顏值超正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例死亡！急診醫4點「成社區感染源頭機率極低」　認證：台灣全亞洲最安全

台首例死亡！他3天前才警告「難逃社區感染」　2大關鍵...網狂推：不能鬆懈

他列8理由「台灣防疫優於日本」　4劣勢神逆轉...網笑推爆：竟無法反駁

基隆防疫物資18日起撥補各級學校　學生額溫37.5度以上請家長帶回

台中16人解除隔離返家　中市府送口罩、乾洗手液、叮嚀少外出

員工家屬確診新冠肺炎　台中木業工廠主動要求50餘人居家隔離

卜卦新冠肺炎何時完！抽觀音籤「要等到子丑寅」　命理師曝：沒這麼快

友揪買「神秘T字面膜」她霸氣+10！　真正功效曝光羞爆：拎祖媽不需要啦...

開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

快訊／郭富文、管永安居家檢疫失聯　新北公布姓名盼協尋

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

員工家屬確診新冠肺炎　台中木業工廠主動要求50餘人居家隔離

卜卦新冠肺炎何時完！抽觀音籤「要等到子丑寅」　命理師曝：沒這麼快

友揪買「神秘T字面膜」她霸氣+10！　真正功效曝光羞爆：拎祖媽不需要啦...

開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

快訊／郭富文、管永安居家檢疫失聯　新北公布姓名盼協尋

提議「中國遊客免簽」救觀光！泰旅遊部長盼4月潑水節再現人潮

基隆防疫物資18日起撥補各級學校　學生額溫37.5度以上請家長帶回

白牌司機染新冠死亡...開學還照常？　王惠美：以中央公布為主

腸病毒「非流行期」攪局！開學前夕增2重症　15歲男手抖發燒送醫

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒失去意識「就醫當天死亡」

嫌髒不要養！1年後阿公「大腿給狗坐」　媽傻：牠三週沒洗澡耶

33cm水果刀「整支沒入腹部」狠殺情敵！他喊：只求有彌補的機會…無期改判15年

徐巧芯再酸傅崐萁　炒股很少人能比得上「還真優秀」

被虧「誰在幫人家養太太」　何嘉文婚後妹子變分母

無人機車噴出！穿越馬路擊落百萬「多元計程車」　騎士先跳車傻了

銀行董座樂觀看股市　戴誠志：「排隊買口罩時　也可以買股」

藝人首例！女星78歲奶奶「從死人堆裡爬出來了」　染肺炎治癒手寫信曝「瀕死實況」

以色彩彰顯活力　7種彩虹色室內牆面設計

李杏撒嬌「下輩子也要在一起」　看到前男友「回傳內容」：我火山爆發！

馬俊麟《多情》甜吻女星何蓓蓓！深情告白惹網友砲轟

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

連續7天免費　喫茶小舖招待醫護

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

抗SARS專家「3預言」全成真！

口罩禁出口！媽連夜「縫口罩套」給旅英女兒

網爆白牌司機遺體交土公仔　衛生局說話了

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

寒流最冷！今晨4.6度20縣市低溫特報　入夜再探10度↓

台中69人解禁！台商隔離14天笑曝：吃得好住得好

更多熱門

相關新聞

3C達人：怕Apple春季發表會停辦

3C達人：怕Apple春季發表會停辦

稍早有德國網站傳出Apple今年的春季發表會將於3/31（台灣時間4/1凌晨）登場；這個時間點乍看之下稍晚於往例，讓人好奇其真實性，不過蘋果梗網站主編呂紹華與3C達人Tim哥都認為，這個時間點舉辦春季發表會還算合理；不過Tim哥也擔心，現在全世界受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，比較怕官方最後決定停辦。

婦科醫師：感染孕婦不會生下畸形兒

婦科醫師：感染孕婦不會生下畸形兒

疫情下人幣續貶　在離岸價雙破7

疫情下人幣續貶　在離岸價雙破7

快訊／新北郭富文、管永安居家檢疫失聯

快訊／新北郭富文、管永安居家檢疫失聯

如何有效控制全球疫情？　蔡英文9字回應！

如何有效控制全球疫情？　蔡英文9字回應！

關鍵字：

開學量體溫額溫耳溫學校防疫防疫新冠肺炎武漢肺炎COVID-19學生

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

快訊／李光洙車禍意外！

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面