開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

各級學校開學在即，為了避免引發群聚交叉感染，各縣市提高警覺，確認學校防疫整備到位，讓家長、學生能夠安心上課，不過全台標準不一，《ETtoday新聞雲》記者，就整理出懶人包，讓大家一目了然。

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台北：額溫≥37.5度，會進一步確認，若超過38度則進行通報

台北市教育局指出，若有師生額溫超過37.5度的情況，會進一步確認是否發燒及有症狀，超過38度且有旅遊史者，將進行通報。而口罩部分，僅供學生緊急突發狀況（如突然發燒等症狀）。

新北：耳溫≥38度，單獨空間隔離，通知家長帶回

學生入校後，若測量耳溫超過38度，或出現呼吸道症狀，須立即戴上口罩，除了安置於單獨空間隔離外，也會通知家長帶回就醫，若無法及時趕到，校方會先照顧，直到家長來為止。

另外，如果家長在家中發現孩子發燒，應幫孩子戴上口罩儘速帶往醫療院所就醫。

基隆：額溫≥37.5度，不能進教室上課

學校會派人在門口量體溫、噴酒精消毒雙手，若額溫達37.5度，就不能進教室上課。基隆市府指出，若學生體溫超過37.5度， 且有就醫紀錄，建議戴口罩或請病假在家休息；若到學校才出現發燒情形，將會通知家長，等待時間也備有觀察室供暫時休息。

桃園：若額溫測量≥37度，再進行耳溫複測，耳溫≥38度視為發燒

教育局表示，各級學校開學，會用額溫槍量測，若超過37度者，再用耳溫槍複測，超過38度就算發燒。

新竹：耳溫≥38度、額溫≥37度，安置獨立空間，若確認疫情通報條件，將立即通報

耳溫38度、額溫37度以上算發燒。學生若出現發燒情形，將給予口罩戴上、單獨安置空間，確認是否符合疫情通報條件，若符合即立刻通報。

▲平時要勤洗手。（圖／新竹市政府提供）

苗栗：額溫≥37.5度，需在家自主隔離觀察

家長需每天幫孩子量體溫，若額溫超過37.度就算發燒，需在家自主觀察隔離，避免到學校、安親班、補習班或參加社團活動、課後輔導，直到於未使用退燒藥物情況下，體溫正常超過24小時，再恢復各項活動。

台中：額溫等≥37.5度，暫時安置獨立空間，進行耳溫複檢，耳溫≥38度，通知家長帶回

教育局已擬定所屬各級學校每日體溫量測標準作業流程，並明定不同體溫測量工具的發燒標準，額溫、腋溫37度(含)以上者；口溫37.5度(含)以上者；耳溫、肛溫38度(含)以上者，視為發燒。若以耳溫槍之外的測量工具測得結果為發燒者，則將學生留置於獨立空間，由護理師以耳溫槍進行複檢，當確認為38度(含)以上，即通知家長帶回就醫。

另外，為了避免聚會引發群聚感染，台中市府也下令，高中以下停辦開學典禮。

彰化：額溫≥37.5度，由校護陪同就醫

若學生額溫37.5度(含)以上，將會給予口罩戴上，由校護陪同就醫。

雲林：耳溫≥38度；額溫≥37.5度，須戴上口罩，並視情形安置單獨空間，直到離校

教育處表示，耳溫≥38度、額溫 ≥37.5度視為發燒；學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並視情形安置於單獨空間，直到離校。

嘉義：耳溫≥38度、額溫≥37.5度，安置獨立空間，通知家長帶回

教育處表示，耳溫38度、額溫37.5度以上為發燒。若校園中發現學生有發燒情況，會準備一個獨立空間，讓學生休息，老師或校園同仁會陪同，等家長帶回。

▲家長也應該在家幫孩子量體溫。（圖／視覺中國CFP）

台南：額溫≥37度、耳溫≥38度，聯絡家長接回

開學後，各校應依其規模及動線，規劃於校園出入口分組、分點設置體溫量測站，實施教職員工生及訪客入校量測體溫，38度以上者視為發燒，應和家長聯絡並協助儘速就醫、造冊列管追蹤。而自主量體溫的部分，依照台南市衛生局發燒標準：耳溫38度以上、口溫37.5度以上；額、腋溫37度以上。

針對學校開學後的防疫作為，包括請各校事先掌握教職員工和學生寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤，尤其是由中港澳入境（包括由各國家經中港澳轉機）的學生及教職員工，並主動關懷請其於入境後起14日內在家休息，避免到校上課、上班；各校也會成立防疫小組，在開學前，務必完成校園環境清潔及消毒工作，以及備妥適量防疫物資包括耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）與口罩等。

高雄：額溫≥37度，進行再量或複量耳溫，若耳溫≥38度，依主辦單位公告措施辦理

應衛生局標準，額溫37度含以上者，會再進行再量、或複量耳溫，若耳溫38度含以上，依主辦單位公告處理措施辦理。不過，希望家長在孩子上學前在家時，就應落實自主量體溫，隨時關心孩子健康狀態，對於有疑似發燒到校的學生，仍希望儘快就醫。

屏東：耳溫≥38度即視為發燒，安置獨立空曠空間，聯絡家長帶回

學生38度含以上即視為發燒，若出現咳嗽發燒等症狀，導師或上課老師一發現，就會發給口罩讓他戴上，並帶往準備的空曠空間休息，聯絡家長帶回就醫，並聽從醫師指示在家休息，等病狀痊癒再回到學校上課。

南投：額溫≥37.5度，帶往保健室或空曠地點休息，嚴重者聯絡家長帶回

目前依教育部規定，額溫37.5度以上為發燒，今日下午會再進行會議討論是否需要變更，及其他相關事項調整。若學生出現上呼吸道、發燒等症狀，會給予口罩、帶往保健室或空曠地點休息，嚴重者會聯絡家長帶回就醫，聽從醫師指示在家休息，待病症痊癒再返回校園。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

宜蘭：額溫≥37.5度、耳溫≥38度，立刻前往健康中心

學生若額溫超過37.5度或耳溫38度，即視為發燒，如發現呼吸道症狀或發燒的學生，即刻戴上口罩前往健康中心，並通知家長就醫。

花蓮：額溫≥37.5度或耳溫≥38度，家長帶回

衛生局表示，額溫37.5度或耳溫38度算發燒，請家長帶回自主管理；另外，口罩自行配戴，目前沒有要發放口罩給學生！

台東：耳溫≥38度，或未達但體溫偏高，會進行評估，請家長接回

衛生局表示，耳溫38度以上為發燒定義，但仍會依學生當時情況評估，如身體不適未達38度但體溫偏高，也會請其回家休息。

在校園發現學生有發燒情況時，學校會請家長帶回。近期如有中港澳旅遊史，則請學生在家居家隔離勿到校。至於口罩部分教育處有配給，針對身體不適且本身無口罩者給予提供，健康者則不需戴口罩。

澎湖：額溫≥37.5度，請家長接回

教育處表示，若額溫37.5度(含)以上者，學校會請家長帶回。

至於口罩部分，教育部所發給的口罩，屬防疫備用物資，提供各縣市各級學校臨時性發現學生（或幼兒）及教職員工，於校園內有發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者所配戴。

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