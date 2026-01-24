　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度　北海岸、宜蘭防豪雨

▲氣象署發布低溫、大雨特報。（圖／氣象署）

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署今23日深夜、24日凌晨接連發布低溫特報與大雨特報，受到輻射冷卻及水氣偏多影響，今晨部分地區氣溫驟降，另有局部大雨發生機率。氣象署提醒，金門及中部以北局部地區恐出現10度以下低溫，基隆北海岸、宜蘭及新北一帶則須防範短時強降雨與積水情形，民眾外出應留意天氣變化。

根據氣象署23日晚間發布的低溫特報指出，輻射冷卻效應明顯，24日清晨新竹縣、苗栗縣、南投縣及金門縣，有出現10度以下低溫的機率，已列為黃色燈號（寒冷）警戒區域。氣象署呼籲民眾做好保暖措施，特別留意日夜溫差變化。

▲氣象署發布低溫、大雨特報。（圖／氣象署）

▲大雨特報。（圖／氣象署）

氣象署也提醒，低溫時段使用瓦斯熱水器或電暖器具，務必注意室內通風與用電安全，並提高對心血管與呼吸道疾病的警覺，家中長者、弱勢族群及遊民更需加強關懷與避寒措施；農漁業方面，則須防範寒害對作物與水產養殖造成影響。

此外，氣象署於今日凌晨0時15分另發布大雨特報，指出因水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及新北市有局部大雨發生的機率，影響時間預估持續至上午11時。氣象署提醒，低窪地區需防範積水，山區亦應留意坍方及落石，通勤族行車務必放慢速度、注意安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

中國要放行輝達H200進口了！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

低溫大雨氣象署保暖積水

