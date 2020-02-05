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幕後／看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,專機滑行中。（圖／記者李毓康攝）

▲因應武漢肺炎疫情，武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎，台北市家長會長協會總會長徐正文本來指稱5日會有第二批回台班機，但最後發現，這只是單向訊息，並非與我政府有關，導致滯留民眾被誤導。對此，參與相關連繫的台商還原實情，先前就發現在返台班機的名單中，有數十人並非台灣籍，不少是安排的人把中國籍配偶、家人都帶上去，壓縮到迫切需醫療資源的名額。

知情台商人士指出，考量到出差、短期滯留人員跟有重大傷病，必須持續醫療照顧的人員，因此我方很早就向對岸提出希望將滯留在武漢的國人接回。

知情人士說，很多民眾在第一時間跟徐正文還有等相關的群組登記，結果最後通知可以上機的名單，卻幾乎沒有這些人，而多半是台商自己的家人、小孩，「第一時間我方看到一堆，起碼數十位沒有台灣國籍的登機人員也傻眼，才發現安排的人把自己的中國籍配偶也都帶上去。」

該人士指出，甚至有一個狀況，是登機名單幾乎到要登機的那一刻，他們才提供給政府，讓作業的相關單位增加很多困擾，也感覺得出刻意要壓縮政府作業空間的意圖。

此外，針對徐正文今天上午記者會的說法，知情人士坦言，許多在當地的滯留台幹都很傻眼，尤其聽了徐正文給媒體的錄音檔，反而指控「台灣當局阻擋」第二次專機，感覺自己根本是被利用。

知情人士說，徐正文跟安排的單位，並沒有把有迫切需要的人放在第一順位，反而把自己的家人跟小孩先送回來，現在更變成徐正文拿來誣賴「台灣當局阻擋」的藉口。對此，一位到武漢短期支援的軟體工程師怒斥，「根本把國家的防疫資源當成個人做各方人情的資本，然後用完就丟，還怪自己的政府。」

在接回滯留民眾的方式上，知情人士說，我方一再提醒要有嚴格的檢疫作為，不然就是我方派防疫專家陪同前往，但實際上對方因為要降低「撤僑」色彩（政治考慮），堅持用他們自己的飛機，也婉拒我們的防疫人員前往。

知情人士說，但是我方站在為了接回迫切需要回台的國人立場，接受了對方的安排，但只有一個要求，就是必須嚴格檢疫，最後眼見這種模式防疫風險太大，政府也才提出三原則。

三原則包括：第一，後續的工作推動，必須提升防檢疫工作的確實度，因此，我方將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式；第二，當初首批人員運送之前，我方已預先告知對方，必須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者，或者是老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，這些要求都獲得對方同意。

最後則是，有鑒於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，所以在執行下次任務前，要先做好充足準備，以確保返台人員都能夠得到妥適照顧。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

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