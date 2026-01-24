新竹市發錢了！高虹安送出首份5千元紅包　全市實體發放逾19億

▲高虹安親自發出全市第一份消費金紅包。（圖／翻攝自新竹市政府網站）

記者郭玗潔／嘉義報導

新竹市今(24日)發錢了！新竹市長高虹安一早赴東寧宮參拜祈福，祈求發放作業順利圓滿，隨後前往鄰近的發放據點，親自發出全市第一份5000元振興消費金紅包，全市實體發放金額逾19億元，為了方便民眾領取，市府也規劃4階段的多元發放管道，務求涵蓋所有市民需求。

高虹安表示，今天對新竹市民來說是一件非常重要的大事，因為市府正式啟動「115年新竹市振興經濟消費金」的實體發放作業，讓每一位市民朋友都可以領取5000元的振興紅包。從最初的發放實施計畫、預算編列、爭取議會通過，到今日正式執行，每一哩路都凝聚了市府同仁、基層里長及超過2000位現場夥伴的辛勞，全市實體發放金額逾19億元。為了確保發放過程萬無一失，市府團隊事先辦理了多場教育講習與里長說明會，不斷模擬與優化流程，就是為了讓市民在農曆年前，能實質感受到市府的照顧與關懷。

全市首位領取消費金的姚先生說，市府提供多元領取方式相當貼心，民眾可依自身需求選擇現場、新竹通或事後至區公所辦理，對於住在附近的居民而言，直接到現場領取更加便利，也能避免上網填寫資料的資安疑慮；對不熟悉智慧型手機的長輩來說，實體領取方式更讓人安心。

姚先生認為，像他本身是領實體，小孩子則是要選擇新竹通登記，市府顧及不同族群的實際狀況，展現高度彈性與便民思維，過年前能領到振興消費金更有如一份紅包，實質減輕生活負擔，感謝高市長推動相關政策，讓市民感受到對市政建設與福利的用心，竹市能夠安居樂業、持續向前發展。

▲高虹安市長慰勞警察及市府同仁。（圖／翻攝自新竹市政府網站，下同）

而市府為落實便民服務，市府規劃4階段的多元發放管道，務求涵蓋所有市民需求。

第一階段「主動關懷、精準入帳」：已於1月21日針對114年領取重陽敬老禮金之長輩及安置兒少，透過社福系統直接匯入既有帳戶，免去長輩奔波之苦。

第二階段「實體領取、感受溫馨」：即為今日(1/24)於全市設置的361個發放據點，由第一線工作人員直接發放現金，服務習慣使用實體貨幣的市民。

第三階段「數位申請、效率加碼」：於1月30日起至2月28日開放「新竹通APP」線上登記匯款，不僅分流人潮，完成登記還可獲得100元加碼優惠。

第四階段「區公所補領」：若前述期間未領取者，可於3月10日至3月31日工作日期間，依戶籍所在地至區公所辦理。