蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%，將代表民進黨參加2020總統大選。蔡英文13日下午受訪時向賴清德致謝，感謝對方展現民主風度，也因為批評指教讓團隊努力做到更好。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文最終以8.2％擊敗賴清德，將代表民進黨參加2020總統大選，賴清德稍早也出面談話，喊話支持者團結挺小英。

蔡英文13日下午在總統府召開記者會聲援香港反送中，她受訪時談及初選議題，她透露，已經跟賴清德通過電話，兩人有共同信念就是一定要團結，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。

面對蔡賴之爭，蔡英文表示，目前最重要的就是要團結所有可以團結的力量，一起守護台灣的民主、鞏固台灣主權。小英也特別向賴清德致謝，「我要特別感謝賴前院長，還有所有對我提出批評指教的人，他們的惕勵讓我看到我的盲點跟問題，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做到更好，也看到賴前院長展現的民主風度跟毅力」。

至於團結整合，蔡英文指出，目前最重要的還是國家政務，她已經跟卓榮泰主席通過電話，說要坐下來談一談，對於後續如何布局及整合所有力量，不但她個人要努力，也是黨中央共同的目標，一定要討論出最好的方案，她想這個時間應該不會太長。

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