地方 地方焦點

花蓮人看過來！「家戶屋頂太陽光電」最高補助30萬　開始收件

▲針對頂層面積1,000平方公尺以下之私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備者進行獎勵補助。（圖／記者王兆麟攝）

針對頂層面積1,000平方公尺以下之私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備者進行獎勵補助。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府配合經濟部能源署加速推動綠色能源應用，今年度成功向中央爭取「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」3,500萬元獎勵金，將針對縣內頂層面積1,000平方公尺以下之私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備者進行獎勵補助，期能提升民眾建置意願、擴大普及率，共同打造低碳永續生活圈。
 
本獎勵補助自即日起受理推動至117年間，凡於114年1月1日起取得設備登記核准函之案場，並其發電設備應使用新品且符合經濟部標準檢驗局公告之台灣高效能太陽光電模組技術規範，另非為依法令負有設置太陽光電發電設備設置義務者，皆可依裝置容量申請每瓩獎勵金額3,000元（不足一瓩部分不予獎勵），單一幢建築物累計獎勵金額不得逾30萬元。

▲針對頂層面積1,000平方公尺以下之私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備者進行獎勵補助。（圖／記者王兆麟攝）

申請對象、方式、計算補助方式及相關效益等。（圖／花蓮縣政府提供）
 
觀光處長余明勲表示，花蓮具備充足的日照優勢，透過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，能讓每一座房頂都變成城市的小太陽 。縣府未來將透過全方位廣宣與媒合活動，消除民眾對系統安裝的疑慮；同時，我們正積極編製易懂的圖卡與影音教材，致力於簡化申請手續，鼓勵民間企業與家戶攜手加入綠能行列，使屋頂空間轉化為永續資產。
 
今年度已開始受理收件，收件至10月31日止，符合條件之民眾可檢具申請表、領據等文件送至花蓮縣政府觀光處工業管理科，將有專人為您進行審查，。相關獎勵補助事項與申請文件將公告於花蓮縣政府觀光處–最新消息
(https://td.hl.gov.tw/Detail_sp/2c06a081f93c4dcb93b42e303eba45ef)，或可致電觀光處工業管理科03-8224774洽詢。
 
更多花蓮活動詳情請至：
「花蓮觀光資訊網」https://tour-hualien.hl.gov.tw/
「花蓮觀光粉絲團」https://www.facebook.com/hltour
「花蓮旅遊小助理」https://hualien.travel/ai-service
 

