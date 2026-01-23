江熊一楓涉貪收押仍參選！字跡不同爆爭議　黨部：簽名屬實

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化3連霸資深女議員、也是綠營大老江昭儀之妻江熊一楓，因涉及詐領助理費案，於去年12月24日遭聲押禁見中，她日前委託友人代為登記參選第7選區議員，由於登記一式兩份簽名字跡不同，經黨部緊急開會討論，最終由律師證明簽名屬實，江昭儀今(23)日一早更在群組發文，感謝總統賴清德關切，也感激縣黨部執委的努力，疾呼支持者民調相挺。

江熊一楓去年底因任內申報助理費涉及虛報嫌疑，遭彰化地檢署約談，檢方偵訊後認為她涉嫌重大，且有勾串證人或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。法院裁定指出，江熊一楓涉犯最輕本刑5年以上之罪，並有逃亡、勾串共犯風險，因此裁定羈押禁見。目前全案仍在調查中，江熊一楓於偵訊時否認所有犯行。

74歲的江熊一楓是彰化綠營資深人物，丈夫為民進黨大老、前立委江昭儀，她曾創下縣議員「3連霸」紀錄，問政風格強勢，被地方稱為「女悍將」。然而，她的政治路近年屢受挫敗：2022年縣議員選舉雖獲高票，仍因同黨競爭激烈落選；2023年轉戰北斗鎮長補選再度失利，儘管如此她仍積極佈局，公開表態將於2026年重返議會，未料卻在登記參選前夕捲入司法案件遭收押。

江熊一楓在選舉登記日最後一天委由友人代為登記參選，然而過程卻出現重大爭議，依規定，登記領表需填寫一式兩份文件，由於兩份簽名字跡發現明顯不一致，引發質疑。

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

根據民進黨內規，候選人領表登記原則須本人親簽，若因特殊狀況委託他人，需出具委託書並經黨部審核。由於江熊一楓目前仍在押，登記程序是否合法成為焦點。彰化縣黨部今日證實，經江熊一楓的兩位辯護律師出具證明，確認簽名屬實，黨部最終認可其登記資格。

江昭儀今日上午在群組發文強調，江熊一楓已通過民進黨縣議員初選資格審查，並公開感謝賴清德的關切與縣黨部執委的努力，文末更呼籲：「民調請支持，基層百姓的靠山——江熊一楓。」