換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」　萬人炸鍋：每句話全都中

▲ 霍諾德爬到80多樓，迅速一跨就上一層樓。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

天雨攪局之下，極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）宣布改延至明（25日）無裝備攀爬台北101挑戰，也獲得大眾認可以安全第一為優先，「挑戰不是玩命，專業至上，支持！」對此，有網友認真發問，如果今天換作是大家要去爬101，「亞洲媽媽會說什麼？」引發網友噴笑，「每句話從小到大一定有聽過！」

每句話都聽過！亞洲媽媽一定先罵再反對

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引發炸鍋討論，留言區瞬間變成亞洲媽媽語錄大全，像是「數到三，給我下來」、「同學叫你去就去」、「你要是把這精神拿來讀書，不知道可以考多好」、「敢爬那麼高，也沒見你爬到頂大」、「期末考考成這樣還敢去爬101」、「功課寫完再去」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「下來，你以為你是蜘蛛人嗎」、「么壽喔！猴死囡仔」、「不好好讀書爬那個，對你的人生有幫助嗎」、「功課做完了沒」、「幾點回來？跟誰去？什麼爬101？膝蓋受傷你要怎樣？不准去」、「出去就別回來了」、「夭壽喔，考試有這麼認真就好了」。

一票網友刷完整個留言後，紛紛笑到肚子痛回應，「每句話從小到大一定有聽過，哈哈哈哈」、「這串留言出不去耶，快笑死，天下的媽媽都是一樣的」、「這樓好好笑」、「留言區感受兒時陰影」。

▲霍諾德強調絕不玩命。（圖／記者李毓康攝）



拒絕安穩待在家 「夠興奮」才挑戰



事實上，霍諾德曾分享挑戰極限運動的原因，這完全出自於個人強烈的意志，「沒有人鼓勵我去做更難的事，大家都說『為什麼不待在家陪孩子玩？』」他強調，這意味著如果他決定付諸行動，那絕對是因為他對這件事感到非常有熱情與興奮。

至於妻子桑妮的看法，霍諾德坦言，曾在紀錄片中憂心忡忡的桑妮，現在反而更擔心這場活動帶來的「關注焦點」，而非攀爬本身的危險。他也承認，夫妻倆平時很少討論攀登的風險，「因為這顯然會讓她心情不好。」

霍諾德甚至透露，兩人偶爾會開些「黑色幽默」的玩笑，例如討論如果他出事了，桑妮要等多久才會開始約會，或是帶著孩子再找另一半會有多困難。他補充，這僅僅是夫妻間的玩笑話。