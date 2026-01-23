影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋22日受訪被問到藍委質疑認知作戰一事，他表示，國民黨立委不工作就算了，接著疑似爆出粗口表示「他媽連智商都可以如此低落」，國民黨當時在做的事情，才1年半就完全忘記了，只要被批評就說別人在認知作戰，自己覺得這些立法委員真的是應該滾出立法院。對此，粉專政客爽針對此段疑似爆粗口的受訪內容批評，一言不合就提老母、人身攻擊。

沈伯洋22日受訪被問到「昨天有提到說，若青鳥沒有飛出來，台積電有辦法布局全球嗎，有藍委質疑這是認知作戰」，沈伯洋則回應，國民黨立委不工作就算了，接著疑似爆出粗口表示「他媽連智商都可以如此低落」，國會濫權法案就是他們提出來的，大家還記得的話，國會濫權法案可以叫台積電來這邊問話，然後可以索取台積電機密資料，這是他們當初提出來的法案，也是青鳥運動當時最主要會圍在立法院外面的原因。

沈伯洋表示，大家可以想一下，如果按照他們那個時候做的事情，現在台積電有辦法是現在這個樣子嗎？有辦法好好發展嗎？有辦法去跟國外談嗎？就沒有辦法，這是國民黨當時在做的事情，才1年半就完全忘記了，記憶力可能有所不足、對事情理解力也有所不足，只要被批評就說別人在認知作戰，自己覺得這些立法委員真的是應該滾出立法院。

粉專政客爽針對此段疑似爆粗口的受訪內容批評，沈伯洋自己講「沒有青鳥台積電難布局全球」結果被大家笑，惱羞怒罵國民黨立委「她媽連智商都可以如此低落」，一言不合就提老母、人身攻擊。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）