台美關稅15%「傳產大振、工總商總肯定」　他籲藍白勿為反對而反對

▲中華民國全國商業總會理事長許舒博。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

台美關稅日前揭牌「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，雖引起在野黨質疑跟不滿，但關稅消息一出台股大漲，傳產、工具機產業士氣大振，一向被視為較親近藍營的工總、商總也特別表態肯定談判結果。時代力量副秘書長劉品辰表示，此次談判真正的最大受惠者其實是工具機與傳統產業，國民黨與民眾黨現在陷入「父子騎驢」的窘境，談判結果好也罵、壞也罵，為了反對而反對，完全無視產業界迫切需求。若因政治鬥爭導致關稅協議告吹，將是巨大國家災難。

世代共好理事長張育萌在時代力量直播節目《午餐大時客》中指出，本週政壇最重要的核心議題是台美關稅談判的後續效應，台灣在此次談判中成功爭取到與日韓、歐盟同等的15%對等關稅，這已是目前國際局勢下的最佳結果，面對在野黨不斷釋出的「掏空台灣」質疑與可能的杯葛，必須釐清事實，以免錯誤的政治操作葬送台灣產業起死回生的機會。

時代力量副秘書長劉品辰點出，此次協議中的「最惠國待遇」概念如同「Best Friend條款」，意指未來若美國對其他國家有更優惠的關稅條件，台灣將無條件適用，這對台灣產業是極大的保障。劉品辰強調，台灣不僅爭取到15%稅率，更重要的是232條款鎖定了未來關稅條件，這顯示談判團隊在面對川普政府慣用的「漫天喊價」談判策略下，成功守住了底線，並未如在野黨擔憂的崩盤。

張育萌針對外界炒作的「5000億美元買單」傳聞進一步分析，這筆金額實則分為「企業直接投資」與「政府信用保證」，且扣除台積電既有的兩千億投資規劃，實際新增的投資額度並不如外界誇大。

張育萌指出，政府提供融資協助企業進行全球佈局本是常態，在野黨將其扭曲為「掏空台灣」完全是邏輯謬誤，況且台積電在台灣的先進製程擴廠從未停歇，美國當地缺乏完整的產業聚落，短期內根本無法取代台灣的「矽盾」地位。

劉品辰補充，此次談判真正的最大受惠者其實是工具機與傳統產業，過去因關稅劣勢難以與日韓競爭，如今終於站在同一起跑點，連工總、商總都已表態支持。他直言，國民黨與民眾黨現在陷入「父子騎驢」的窘境，談判結果好也罵、壞也罵，為了反對而反對的態度，完全無視產業界的迫切需求。

劉品辰指出，立法院接下來針對協議的審議只能採取包裹表決，在野黨若有疑慮，應透過「附帶決議」來要求政府完善配套或進行產業衝擊評估，而非全盤否決，國家利益應大於政黨利益，若因政治鬥爭導致關稅協議告吹，將是一場巨大的國家災難。