罷免成功機率高？張雅琴怒轟韓國瑜　「你再繼續嗆陳時中啊」

▲張雅琴估罷韓行動會成功。（圖／翻攝1800年代晚報 張雅琴說播批評）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免案二階段連署書已經超過43萬份，資深新聞主播張雅琴就預估，韓國瑜被罷免成功的機率非常高，更批評他嗆衛服部長陳時中是多做多錯。

高雄市政府17日召開第八次防疫應變會議，韓國瑜致詞時談到因新冠肺炎死亡的計程車司機時，質疑衛服部長陳時中所說的「社區感染」定義為何？「yes or no講清楚！」

對此，主播張雅琴18日在節目中問韓國瑜，確診新冠肺炎的患者「威士特丹號」曾停靠過高雄，那你有沒有去查，「幹嘛在這時候嗆陳時中呢？不講話沒人會當你是啞巴。」

張雅琴說，罷韓30萬份連署書剛通過，「你這時候多做多錯」，現在大家都覺得陳時中很棒，守住台灣的防疫線，「你卻嗆陳時中說不是社區感染yes or no。」

張雅琴強調，韓國瑜這次被罷免成功的機率非常高，如果韓國瑜沒選上總統，回來當市長非常投入，那就有機會留下來，「可是你看他沒有亮眼的政策啊，就表示他沒有肉啊，我還要讓你在高雄沒有肉三年嗎？人家的青春一天都不得了了，這下還有三年嗎？」

張雅琴也指出，為什麼罷韓會過？因為2月17日已經收到43萬份，「韓國瑜你可以再繼續嗆陳時中，你再繼續嗆啊，我看可能會超過60萬份。」

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