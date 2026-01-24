立院會期倒數法案大清倉　在野5大爭議修法一次看

▲立法院會倒數一週。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院本會期進入倒數一週，藍白黨團推出諸多具爭議性，且逕付二讀的法案尚待處理，包括「離島建設條例」修正草案、「政黨不當取得財產處理條例」修正草案、「不在籍投票修法」、「公民投票法」修正草案，以及被稱為助理除罪化法案的「立法院組織法修正草案」等。據了解，藍白陣營下週將再針對上述法案進行討論，不排除在30日院會最後一天，強渡關山力拚三讀通過。

國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例」修正草案，因為交付協商已過1個冷凍期，目前有望下週三讀通過。不過，草案內容包括增訂金門、馬祖等離島得設置「自由貿易示範區」，並將離島重大建設核定權限改由地方決定，引發民進黨團質疑，是否形同要把金門打造成中國經濟特區，甚至是洗產地。

但陳玉珍反批民進黨「逢中必反」，認為金門、馬祖面對中國大陸的地理與經濟現實，政策應務實回應。行政部門則透過陸委會提醒，兩岸人流、物流與金流往來，仍須回到《兩岸人民關係條例》框架審慎處理，並點出2013年自由經濟示範區立法受挫的前車之鑑。

另一項引發激辯的「政黨不當取得財產處理條例」修正草案，提案立委游顥主張，現行法對「附隨組織」定義過於寬鬆，導致行政機關擴權，侵害救國團等公益團體權益；民進黨團則反駁，救國團在威權時期的角色與資源取得早有歷史定論，修法恐不只為救國團解套，亦可能波及婦聯會等長期爭議組織，動搖轉型正義制度基礎。

黃國昌日前也對此表示，民眾黨團還在進行內部研議跟討論中，因為這次提出的修法，排除曾經隸屬國家的話，是否適合被當成不當黨產的一部分，這是第一個爭點；第二個爭點是，本來條文是有實質控制財務、人事或業務，但涉及範圍、影響到什麼程度、有哪些團體會因此受影響、具不具備正當性，這是相當複雜的問題，需要時間，因此，還在進行內部研議跟討論。

此外，備受關注的「助理費除罪化」相關修法亦成焦點。該案一開始由陳玉珍提出，內容包括將立院編列的公費助理費直接發放給立委，授權立委統籌運用並免檢據核銷，且擴及地方議會議員助理，引發全台民代助理反彈。

隨後，國民黨立委牛煦庭另提出修法版本，明文規範公費助理的待遇與福利，包含補助費用應達每名立委每年歲費5倍的公費助理工資。初估每位立委可分配的助理費，將由115年度預算的47萬2760元，增加至約54萬7600元，由於草案明定助理費總額，平均每名助理預計可加薪約15%，該案日前已逕付二讀。

同樣具高度憲政爭議的，還包括《公民投票法》修正草案，擬新增憲法法庭裁判可交付公投複決的機制。民進黨團質疑，此舉恐使直接民權凌駕權力分立，甚至衝擊憲法最終解釋權的制度設計。民眾黨團總召黃國昌則坦言，相關條文仍需討論，但也點出，總統對三讀法案仍握有不公布的憲政工具。

此外，民眾黨團本會期力推「不在籍投票專法」，草案規定，不在籍投票採移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權與公投權者，適用範圍則涵蓋總統、副總統、中央及地方公職人員選舉與罷免，以及全國性公民投票。

不過，國民黨立委陳雪生就曾表示，若法案通過，未來選舉動員與選區經營恐出現實務上的困難，不清楚候選人究竟應該要繼續跑馬祖地區，還是要全台跑。國民黨團書記長羅智強則表示，各項法案國民黨與民眾黨都會保持密切溝通，一旦形成共同想法或推動時機的共識，就會一同推動。

值得注意的是，藍白在立法院並非首次面對高度爭議修法，過去憑藉人數優勢也快速推動許多法案，相較之下，本會期這批爭議法案雖多已完成逕付二讀，卻遲遲未全面推進，甚至過去幾次院會曾將這些法案列入審查，但最終仍未處理，顯示即便藍白握有席次優勢，面對爭議性高的修法，內部對推案時機與政治風險的評估，仍存在不同聲音。

隨著會期進入最後倒數，據悉，藍白最終可能會選擇在30日院會集中火力完成三讀。不過，藍營幕僚表示，因部分修法內容藍白尚未形成一致看法，對條文設計與審查節奏仍有討論空間，相關法案是否進入最終表決，仍有不確定性。羅智強也表示，所有東西都是一直在改變，只是是完成協商，程序已備的法案都會變成待辦清單，至於最後會要安排哪些法案闖關，都待黨團大會決定。

▲在野5大爭議法案。（AI協作圖／記者崔至雲製作，經編輯審核）

