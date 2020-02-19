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台南一藥局遭舉報高價賣口罩發國難財　老闆娘喊冤「隨便講講」送地檢署

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記者林悅／台南報導

冠新肺炎（武漢肺炎）疫情持續發燒，民眾搶購口罩造成亂象，政府採口罩實名制，民眾向健保藥局購買，每人一周可買2片口罩，台南市東區傳出有藥局大發國難財，單片醫療用口罩以15元高價賣出，台南市檢警調衛消聯合稽查，陳姓老闆娘同意配合搜索，惟未查扣口罩相關物品，南檢請陳女到署協助調查釐清。 p>▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市政府接獲檢舉，指台南市該藥局無視政府規定而「暗槓口罩」，自稱從政府徵收的口罩工廠中「拿到多出來的貨」，而且單片成本約2元，市價5元的醫療用口罩，竟以15元高價賣出，該藥局老闆娘還宣稱：「我還欠3個人各50萬口罩。只有我們家有口罩啊。」…。台南市長黃偉哲獲悉十分重視，馬上指示消保官會同衛生局及警察局聯合稽查該藥局，絕不允許有大發國難財情事發生。

台南市消保官楊璿圓、台南市衛生局、警察局、市調處等單位19日上午8時多前往藥局聯合稽查，初步調查藥局現場並無囤積醫療用口罩，只有健保配給的200片口罩，陳姓老闆娘否認有囤積醫用口罩，高價販售情況，並大聲喊冤辯解指出，她根本沒有口罩，是隨便說說而已。她賣的都是健保實名制的口罩。

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

針對市府蒐證指出：「陳姓老闆娘表示，自己因與屏東工廠老闆娘關係要好，才能有充足貨源，一次至少能供應數十萬至百萬個醫療口罩，就連台商、警察、海關都上門團購」，陳姓老闆娘表示，她是指4月30日以後，政府解除口罩管制後，就可以販賣，訂單也要她拿到口罩才能出貨，否則也無法供貨。對於相關指控陳姓老闆娘全部否認，並自稱說話比較浮誇，隨便說說而已。該藥局營業時間是上午8時至凌晨 2時。

由於消防官及衛生局只有行政調查權沒有搜索權，無法釐清相關案情，即通報台南地檢署指揮偵辦，檢察官指揮檢察事務官持「傳票」到場，除向陳姓老闆娘說明案由，並請陳女協助配合調查。

在檢警調人員溝通說明下，陳女表示願意配合調查，同意檢警調針對1樓藥局賣場及2樓住處進行搜索，但到中午12時左右，檢警調並未搜查到口罩等不法物證。

檢警調查扣藥局進貨單據初步清查，藥局對口罩之進口每次2至80盒不等，且最後1次進貨醫療用口罩係在今年1月23日，共向高雄2家醫療器材行進貨藍色及紅色醫療用口罩各40盒，總計80盒，而後在2月初雖有進口罩，但並非醫療用口罩，而是一般口罩，以該藥局進貨單來看，口罩數量並無明顯異常情況，且政府係在1月31日才管控醫療用口罩，從藥局進貨資料初步研判，並無明顯可疑之處。但對於藥局銷貨記錄，並無電腦檔案或書面資料可提供。

對於檢警調詢問陳姓老闆娘所謂「這些口罩是來自屏東，政府徵收人員在工廠門口把守，她則直接殺到董娘家搬貨」及「拿1整盒醫療口罩販賣」等指控情事，陳女都矢口否認有此事。惟從查扣之進貨資料，該藥局口罩進貨對象亦無屏東的廠商。

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

由於現場並無查獲口罩囤積，藥局所查扣口罩進貨資料亦無發現明顯可疑違法之處，檢察事務官則依檢察官指示，請陳女前往台南地檢署協助釐清相關案情，在陳女同意下，由市警六分局出動警車載陳女於中午12時45分許，前往台南地檢署協助調查。

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市政府消保官楊璿圓指出，今天配合台南市檢、警、調及衛生局人員在稽查藥局被控涉嫌洪抬價格及囤積口罩情事，經查並無發現有囤積口罩情事，因無銷貨資料，也未發現有哄抬口罩價格情事，陳姓藥師目前已配合協助檢方調查釐清案情，相關疑義將由檢方調查。

台南市政府指出，針對媒體今日報導台南市有某藥局囤積口罩一事，黃偉哲市長相當重視，立即指示衛生局及消保官，會同警方及檢調前往現場查核，目前正在進行相關調查程序中。

黃偉哲市長強調，不允許發生囤積居奇高價販售的事情發生，若查到這樣的行為，絕對是嚴辦。他也表示，查辦這樣的案件，希望在不打草驚蛇的情況下才能查到明確犯罪證據，籲請民眾直接通知檢調，由檢調去偵辦，才能真正遏止犯罪。

黃偉哲市長並再次呼籲，包括口罩及酒精等各式防疫物資，不要囤積也不要居奇，更不能漲價。行政院蘇院長早已明確宣示了，且地方政府及各地方地檢署也宣示了，此類案件絕對是嚴加查察。

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