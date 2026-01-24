小三那個來嬌喊「可以用屁屁」腥夫問：會不會痛　妻崩潰提告

▲偷情示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名擔任禮儀師的阿志（化名）在婚後常以值勤、待命為由夜不歸宿，妻子起疑偷看手機，竟抓包他與飲料店女員工小愛（化名）傳送曖昧對話。小愛不僅告知「那個來了」，還嬌羞提議「可以用屁屁」，阿志甚至回問「用屁屁不是會痛？」正宮氣得提告侵害配偶權求償100萬元，法院認定兩人關係逾矩，判連帶賠償10萬元。

判決指出，阿志與妻子於2020年7月結婚，婚後育有2名子女。因妻子長期在外地工作，夫妻聚少離多，直到2023年9月，妻子帶著孩子搬到高雄，一家四口才算團聚。

沒想到，妻子發現阿志仍頻頻夜歸，詢問後阿志辯稱，禮儀師工時不固定，常需在醫院休息室待命接遺體，才無法天天回家，妻子不信，私下查看手機，赫然發現丈夫與小愛互動親密，根本不是工作纏身。

對話紀錄顯示，兩人宛如熱戀情侶，小愛曾傳送上半身裸露、以抱貓遮掩胸部的照片給阿志，還回報生理期到來，拋出「可以用屁屁」的暗示，阿志則貼心回問是否會疼，語氣曖昧。

正宮憤而蒐證提告，向兩人求償100萬元，高雄地院審理時，阿志與小愛皆否認有不正當關係，但法官認為對話內容明顯超越一般男女交往界線，已侵害配偶權，判兩人應連帶賠償10萬元，全案可上訴。