　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮池南部落聚會所動土！　壽豐鄉規劃7座已完工4座

▲▼花蓮壽豐鄉「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈與各界貴賓共同見證下正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮壽豐鄉「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈與各界貴賓共同見證下正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府23日於壽豐鄉池南部落舉行「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈福祝禱與各界貴賓共同見證下，正式啟動工程建設，象徵部落公共空間再添重要據點，也為地方文化延續注入嶄新動能。

▲▼花蓮壽豐鄉「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈與各界貴賓共同見證下正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，推動「一部落一聚會所」，不只是興建一棟建築，而是為部落留下可以相聚、說故事、傳智慧的所在，池南部落聚會所為縣府執行招標，為壽豐鄉第六座部落聚會所，感謝各界的協助，從選址由縱管處用地撥用取得、都市計畫公共設施多目標申請、水土保持審查及加強坡審、建造執照申請等，當然還有中央經費資源挹注，使工程計畫得以順利推動，從硬體建設到文化扎根，攜手打造更具韌性與溫度的部落生活環境，都是凝聚部落情感、延續文化記憶的重要場域，期盼讓每一個部落都能擁有安全、舒適且具文化象徵意義的聚會空間。

▲▼花蓮壽豐鄉「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈與各界貴賓共同見證下正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自106年起縣府積極向中央爭取花東基金支持，陸續獲得花東二期經費2億5,789萬元及花東三期經費1億9,940萬元，合計投入4億5,729萬元，興建部落聚會所，但仍有聚會興建需求，再於花東四期(113~116年)編列1億4,986萬元，持續興建及整修整建部落聚會所，補足地方需求，推動部落聚會所新建與既有設施修繕，讓文化傳承能夠穩定扎根。

▲▼花蓮壽豐鄉「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈與各界貴賓共同見證下正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府原住民行政處表示，聚會所不僅是族人日常集會的場所，更承載著世代傳承的文化價值，是部落進行儀式祭典、傳授生活智慧、凝聚情感與認同的重要核心。池南部落聚會所成功爭取中央補助經費2,700萬元，縣配合及自籌款合計621萬8,000元，總計工程經費3,221萬8,000元，建築面積580.62平方公尺，工期270日曆天，完工後將作為部落會議、文化活動、族語傳承及公共事務的重要場域，提升部落整體生活機能。

▲▼花蓮壽豐鄉「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈與各界貴賓共同見證下正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，期盼每一個部落都能擁有安全、舒適且具文化象徵意義的聚會空間。

壽豐鄉近年來部落聚會所建設成果逐步到位，除池南部落聚會所動土典禮外，由壽豐鄉公所執行的豐裡部落聚會所於113年7月20日啟用、豐山部落聚會所於112年7月24日啟用、共和部落聚會所於113年8月24日啟用，光榮部落聚會所於115年1月16日啟用，目前施工中的壽豐部落聚會預計115年2月份竣工，月眉部落聚會所也在規劃設計前置作業階段，本府與壽豐鄉公所於鄉內已完成興建4座、施工中1座、待施工1座，規劃設計1座，共計7座部落聚會所。

現階段已完工的聚會所有新城鄉順安、北埔、復興、大德及華陽，吉安鄉慶豐、南華、簿簿、七腳川及那荳蘭，光復鄉馬佛、香草場及烏卡蓋，瑞穗鄉烏槓，玉里鎮吉能能麥，壽豐鄉共和、豐山、豐裡及光榮，秀林鄉民有、萬榮鄉馬遠、明利、明利馬太鞍、卓溪鄉中平及太平等31座；施工中的計有吉安鄉仁安、新城鄉嘉新、壽豐鄉壽豐、瑞穗鄉鶺櫓棧、豐濱鄉噶瑪蘭等5座；待施工的有壽豐鄉池南、鳳林鎮大榮、卓溪鄉古楓等3座，其中池南及大榮聚會所於1月23日、1月26日舉辦動土典禮，合計39座聚會所。

縣府表示，未來將持續以「文化為本、生活為核心」，深化部落公共建設，讓每一座聚會所都成為族人願意走進、也願意留下的文化家園。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏「墨鏡戰川普」全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光
立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法一次看
經過都摸一下！看霍諾德爬101　民眾「試抓看看」笑了
化工廠全面裁撤！近百員工被優退　勞工局將勞檢
1400半套5女被逮！　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝
快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！　央視：涉嚴重違紀違法
B2爆《康熙》當初解散原因　小S也說好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

「金馬伍吉」賀新春　黃偉哲祝市民五福臨門、福運齊至

一生一次或一屋！出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅        

花蓮人看過來！「家戶屋頂太陽光電」最高補助30萬　開始收件

「金馬迎春」到大內　南消四大防火宣導揮毫迎新年

花蓮池南部落聚會所動土！　壽豐鄉規劃7座已完工4座

南化消防隊走上舞台宣導防災急救　歲末餐會守護寒冬居家安全

百年廟宇走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

總統接見！長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

「金馬伍吉」賀新春　黃偉哲祝市民五福臨門、福運齊至

一生一次或一屋！出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅        

花蓮人看過來！「家戶屋頂太陽光電」最高補助30萬　開始收件

「金馬迎春」到大內　南消四大防火宣導揮毫迎新年

花蓮池南部落聚會所動土！　壽豐鄉規劃7座已完工4座

南化消防隊走上舞台宣導防災急救　歲末餐會守護寒冬居家安全

百年廟宇走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

總統接見！長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程

【看了頭皮發麻】霍諾德練習爬台北101　畫面看了驚呼連連

地方熱門新聞

桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

陳福海：金門好，兩岸才會好！

越南招生奏效 美和科大獲准設立國際專修部

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　開始收費

花蓮校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用

假冒片商騙拍A片雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

雲林莿桐老宿舍新風貌　連結校園與社區

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭公開福袋內容

迎春節先顧安全！南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

南化消防隊走上舞台宣導防災急救歲末餐會守護寒冬居家安全

更多熱門

相關新聞

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

台南新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區動土打造全齡照護新據點

為強化地方基層醫療服務能量，並完善多元社會福利照顧體系，台南市政府積極爭取中央經費補助，將新化舊果菜市場改建為「新化區衛生所暨衛福園區」。工程21日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親自主持，與地方民意代表、里長及各界貴賓共同見證重要時刻，象徵新化區公共建設邁入新里程碑。

一部落一聚會所+1　花蓮已規劃39座聚會所

一部落一聚會所+1　花蓮已規劃39座聚會所

花蓮版「秋紅谷」 南濱滯洪池工程動土

花蓮版「秋紅谷」 南濱滯洪池工程動土

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

南投市福崗路西延新建工程動土

南投市福崗路西延新建工程動土

關鍵字：

池南部落聚會所了動土壽豐鄉規劃完工4座

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面