搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

▲▼臺北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）

▲台北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）

記者陳家祥／台北報導

近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件，為此，台北捷運已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置。另外，北捷今（23日）也宣布，旅客進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

北捷板南線列車在1月16日晚間發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，引起旅客恐慌，車上約450名旅客須換乘後續列車。日本東京地鐵日比谷線21日上午，也傳出列車車廂內行動電源起火，媒體報導火舌狂竄「幾乎燒到頭部高度」，導致日比谷線一度全線暫停行駛，幸好無人傷亡。

北捷表示，從113年迄今，共發生5件行動電源自燃事件，雖然無造成擴大危害，但還是呼籲民眾若將行動電源放在包包或外套內，須重視自身及其他旅客和捷運系統的安全，目前仍以宣導為主，同仁巡視過程中若發現旅客使用行動電源，將予以委婉勸導和制止。

北捷表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃。臺北捷運已於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議進行緊急處置，並立刻通報110、119。

北捷呼籲，行動電源自燃除了影響行車安全，亦會造成其他旅客驚慌；若列車因此運行延誤，也影響大眾搭乘權益，請務必配合相關規範，隨時注意隨身電子產品狀態，共同維護大眾運輸安全。

▲▼臺北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）

▲▼臺北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）

▼北捷已於全線117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等行動電源減火緊急應變工具。（圖／北捷提供）

▲▼北捷已於全線117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等行動電源減火緊急應變工具。（圖／北捷提供）

▲▼臺北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（圖／北捷提供）

01/21 全台詐欺最新數據

