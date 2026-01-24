開第一槍！王世堅呼籲柯建銘交棒　「賴清德也多次懇請知所進退」

▲立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團昨行文黨籍立委辦公室，徵詢參選民進黨團三長意願，現任民進黨團總召柯建銘也證實，他會登記下會期總召，「我會去登記」。對此，綠委王世堅今（24日）受訪時表態，希望柯建銘總召能夠交棒，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境，讓年輕這一輩委員接棒展現新的做法，賴清德主席也已經多次懇請柯建銘總召知所進退，個人斗膽呼籲，柯建銘總召是不是能夠為國家知所進退。

去年大罷免結束後，黨內掀起一波檢討聲浪，更將矛頭指向柯建銘，一度醞釀全面改選黨團幹部，連總統賴清德都表達支持黨團改選，但最後不了了之，會期即將結束，而柯建銘日前表示，做了25年1/4世紀的總召，這一屆做完，也要下課，告老還鄉了。柯建銘明確表達這是最後一屆立委任期，任期還有兩年，任內是否繼續擔任總召則未鬆口。而民進黨團幹部昨開放登記，柯建銘也表態會登記。

綠委王世堅今出席參觀台北電器展，發送100份春聯與紅包，也接受媒體聯訪，對黨團幹部改選，王世堅直言，他希望柯總召能夠交棒，讓年輕這一輩委員接棒，針對黨團運作、與在野溝通協調，能有更順暢的做法，對於柯建銘，大家都非常感謝，柯建銘三十年來對民進黨、民主運動貢獻，但時代進步了，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可。

王世堅強調，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境，這部分，柯建銘委員應該交棒，讓總召、黨團位置給年輕一輩委員，展現新的做法，對朝野協商提出不一樣看法跟貢獻。

王世堅透露，賴清德主席也已經多次懇請柯建銘總召知所進退，大家都展現對柯建銘總召的感謝，對他過去種種幫助，全體國人都看在眼裡也記在心裡，希望柯建銘總召在新的會期交棒，讓更年輕、新的一輩接任黨團幹部，展現新的方式、新的風氣，對朝野協商跟國政推動非常關鍵。

王世堅表示，個人斗膽呼籲，柯建銘總召是不是能夠為國家知所進退，他已經承載民進黨跟全體國人滿滿尊重，如果要卸下總召，現在這個最高點歷史留名，非常重要時候，先前柯建銘總召也說過，他就擔任到這個會期結束，一月底就告一段落，再來應該是選任新的總召跟黨團幹部。

王世堅喊話，個人希望柯建銘總召說話算話、言出必行，這是男子漢大丈夫。