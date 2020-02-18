台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接觸者送驗

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣日前出現首例新冠肺炎（COVID-19）死亡個案（第19例）。疾病管制署18日在臉書公布一張照片，內容以3條時間軸詳細說明，第19例從1月22日載到台商開始，至2月15日死亡的全部過程，推估1月25日就是19例發病日與傳染期開始，疾管署目前已經擴大採檢235名接觸者，未來將持續追蹤。

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▲。（圖／彰化縣政府）

疾管署18日以3條時間軸說明第19例死亡個案，第一條是解釋40多歲台商1月22日從大陸浙江省返台，經台中清泉崗機場入境後乘坐第19例的車子返鄉，此時台商就已經出現嚴重咳嗽的病症，由於當時他還不屬於通報隔離或檢疫的範圍，只有回家進行自主健康管理。

第二條則說明第19例在1月22日與台商接觸後，推估1月25日就是發病日與傳染期開始，1月27日與家族11人聚餐吃飯（傳染給20、21、22例），2月3日因為呼吸道症狀就醫掛急診，當時檢驗為「流感陰性」住進負壓隔離病房，2月15日病亡前驗出新冠肺炎陽性、病亡後第二次檢驗也是陽性。

▲疾管署18日以3條時間軸說明第19例死亡個案。（圖／疾病管制署）

第三條則解釋發現第19例與後續擴大採檢結果，中央流行疫情指揮中心考量國外疫情情況後，2月12日決定回溯加驗自1月31日起有疑慮但不符合當時通報定義的病患，15日採驗113例中第19例為唯一陽性個案。

指揮官陳時中表示，指揮中心在發現首例死亡個案後，就立刻決定擴大採檢曾與19例接觸的人，包含醫護111人、親友11人，其他接觸者113人，總共採檢235名接觸者，截至18日共驗出20、21、22例個案，未來將持續調查、保障民眾健康。

▲彰化縣政府也使用時間軸方式，說明第19例死亡個案。（圖／彰化縣政府）