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衛健委確認了！在「2種條件」下　存在氣溶膠傳播可能

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎持續擴散。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠病毒能否透過「氣溶膠」傳播備受關注，根據大陸國家衛健委今（19）日的最新說法，傳播途徑更改為「經呼吸道飛沫和密切接觸傳播是主要的傳播途徑。」另外「在相對封閉的環境中，長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下，存在經氣溶膠傳播的可能。」

傳播途徑

在19日發佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》中，傳播途徑在原說法上增加「密切」二字，改為「經呼吸道飛沫和密切接觸傳播是主要的傳播途徑。」另外，增加「在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下中存在經氣溶膠傳播的可能。」

臨床表現

方案顯示，重症患者嚴重者除了「快速進展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙」外，還可出現「多器官功能衰竭」。

實驗室檢查，強調「為提高核酸檢測陽性率，建議盡可能留取痰液，實施氣管插管患者採集下呼吸道分泌物，標本採集後儘快送檢。」

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

醫護人員在做記錄。（圖／路透）

診斷標準

疑似病例判定分兩種情形。一是「有流行病學史中的任何一條，且符合臨床表現中任意2條（發熱和/或呼吸道症狀；具有上述肺炎影像學特徵；發病早期白細胞總數正常或降低，淋巴細胞計數減少）。二是「無明確流行病學史的，且符合臨床表現中的3條（發熱和/或呼吸道症狀；具有上述肺炎影像學特徵；發病早期白細胞總數正常或降低，淋巴細胞計數減少）。

確診病例需有病原學證據陽性結果（即時螢光RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性；或病毒基因測序，與已知的新型冠狀病毒高度同源）。

▼第六版診斷標準取消湖北省和湖北省以外其他省份的區別，統一分為「疑似病例」和「確診病例」兩類。（示意圖／路透）

▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

治療

1.根據病情確定治療場所，改為「應在具備有效隔離條件和防護條件的定點醫院隔離治療，確診病例可多人收治在同一病室。」

2.抗病毒治療。刪除「目前沒有確認有效的抗新型冠狀病毒治療方法。」在試用藥物中，增加「磷酸氯喹（成人500mg，每日２次）和阿比朵爾（成人200mg，每日3次）」兩個藥物。利巴韋林建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋聯合應用，試用藥物的療程均不超過10天。建議在臨床應用中進一步評價目前所試用藥物的療效。不建議同時應用3種及以上抗病毒藥物，出現不可耐受的毒副作用時應停止使用相關藥物。

3.重型、危重型病例的治療。增加「康復者血漿治療」，建議適用於病情進展較快、重型和危重型患者。用法用量參考《新冠肺炎康復者恢復期血漿臨床治療方案（試行第一版）》。

4.其他治療措施：將對有高炎症反應的危重患者，「有條件可以考慮使用體外血液淨化技術。」修改為「有條件的可考慮使用血漿置換、吸附、灌流、血液/血漿濾過等體外血液淨化技術。」

▲▼ 中藥,中藥房,抓藥 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲方案介紹了中藥治療。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

值得注意的是，方案介紹了中醫治療。延續上一版對疾病全過程的分期，將中醫治療分為醫學觀察期和臨床治療期（確診病例），將臨床治療期分為輕型、普通型、重型、危重型、恢復期；醫學觀察期推薦使用中成藥。

臨床治療期推薦了通用方劑「清肺排毒湯」，並分別對輕型、普通型、重型、危重型和恢復期從臨床表現、推薦處方及劑量、服用方法三個方面予以說明。同時，在方案中增加了適用於重型、危重型的中成藥（包括中藥注射劑）的具體用法。各地可根據病情、當地氣候特點以及不同體質等情況，參照推薦的方案進行辨證論治。

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