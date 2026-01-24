搭捷運勿用行動電源？　藍議員曝：求證北捷是「宣導非禁用」

▲國民黨北市議員詹為元。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北捷運日前因接連發生行動電源自燃事件，北捷於昨（23日）公布將禁止在捷運系統內使用行動電源，引來輿論熱議。對此，國民黨北市議員詹為元透露，他向北捷求證，北捷回應，並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。他呼籲北捷，除了宣導也該參考國外案例，提前預防，並且提供實際發生時的處置方法。

詹為元指出，北捷公布，三年來至今有5件行動電源自燃事件，事實上，在每日超過200萬人次運量下，屬於極低發生率，卻讓所有通勤族承擔全面限制，這不是精準風險管理，而是用最低風險容忍，換取最大不便。

詹為元進一步指出，真正的高風險，多半來自無檢驗標章、老舊變形、過熱異常的行動電源，但北捷卻不是針對高風險產品控管，而是對所有使用行為一刀切，反而模糊了問題核心。

此外，詹為元表示，國際上，許多國家採取的是「隔離與控管」，例如導入防火袋包覆鋰電池、強化第一時間隔離與滅火設備，讓風險可控，而非全面禁止一般使用；釜山地鐵則是在去年底公告禁止大型容量之行動電源，也非全部都禁止。

詹為元直指，更矛盾的是，北捷本身在多個捷運站內設有行動電源共享租借服務，一方面承認旅客在捷運系統內有實際充電需求，另一方面卻宣導勿使用行動電源，政策邏輯本身前後不一。

詹為元強調，公共安全不等於行政免責，真正該做的，是精準治理，針對高風險產品、異常狀況與容量標準加強管理，導入防火隔離設備與清楚的應變SOP，而不是用全面禁止，讓制度走向僵化，卻未必真的更安全。

然而詹為元實際向北捷求證，北捷回應，並非要禁止民眾使用，而是希望能做到宣導，因為先前發生過行動電源爆炸，因此宣導是必要的，以免未來再次發生。

詹為元表示，他要呼籲北捷未來在新聞稿發佈時，應該更精準的用字，避免不必要的誤會，同時，除了宣導也該參考國外案例，提前預防，並且提供實際發生時的處置方法。