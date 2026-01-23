色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

▲桃園市楊姓男子趁孫女的閨蜜服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市楊姓男子於2023年6、7月間，趁成年孫女的女性友人借宿住處期間，三度對其伸出狼爪，甚至在女子服用安眠藥熟睡時性侵得逞。案經桃園地方法院一審判處應執行有期徒刑4年，楊男不服提起上訴；台灣高等法院審理後認定，被害女子錄音中不斷哭喊「阿公你這樣我會怕」，足以證明違反其意願，日前裁定上訴駁回，維持原判。

借宿成惡夢 錄音中驚恐求饒全被保留

判決指出，被害女子因感情因素，於2023年6、7月間借宿楊男位於桃園市中壢區的住處。未料6月3日下午5時許，楊男在客廳沙發上，不顧女子拒絕，伸手觸摸其大腿並往內側撫摸，女子驚恐逃回房間反鎖，楊男仍不斷敲門要求進入。

相關錄影譯文顯示，楊男不斷喊著「開門啦」、「抱一下我就出去了」，女子則多次回應「阿公不要」、「阿公你這樣我會怕」，畫面與聲音成為日後法院認定強制猥褻的重要證據。

趁服藥熟睡性侵 醒來崩潰向孫女求救

同年7月7日，女子服用安眠藥在客廳沙發熟睡，楊男趁其不知抗拒之際，將生殖器放入口中，女子驚醒後立刻將其推開，隨即跑去向孫女哭訴。7月15日下午，楊男又在孫女房間內，趁女子熟睡時掀衣舔乳，女子驚醒後情緒潰堤，再度逃往另一房間求救，事後報警處理。

錄音中，女子不斷哭泣表示「我現在看到他覺得很噁心」、「我不要看到他」，孫女更當場痛斥阿公行為已構成性侵，相關內容全被法院採為證據。

辯「喝醉、不記得」 高院認證據具任意性

楊男於偵查及審理期間，始終否認犯行，辯稱「喝醉了、不記得」、「不知道女子有沒有吃安眠藥」，並主張錄音為非任意自白，無證據能力。

不過，高院指出，被害女子指述前後一致，且每次受害後立即向孫女求助，其情緒反應與一般性侵被害人狀況相符；再加上錄音中多次出現女子驚恐喊出「阿公你這樣我會怕」，楊男亦多次道歉，足認供述具任意性，並非遭誘導或脅迫。

三罪成立併罰4年 高院：量刑已屬寬待

高院審酌，楊男為求滿足私慾，利用家庭信任關係，多次侵害被害女子性自主權，犯後否認犯行，亦未與被害人和解或賠償，原審依強制猥褻罪、乘機性交罪及乘機猥褻罪分論併罰，定應執行有期徒刑4年，已考量比例原則與刑罰公平，認定量刑適當，因此駁回上訴。