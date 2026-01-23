　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

▲桃園市湯姓男子於2019年4月間4次陪同學妹就醫借宿其住處時，趁其服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市楊姓男子趁孫女的閨蜜服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市楊姓男子於2023年6、7月間，趁成年孫女的女性友人借宿住處期間，三度對其伸出狼爪，甚至在女子服用安眠藥熟睡時性侵得逞。案經桃園地方法院一審判處應執行有期徒刑4年，楊男不服提起上訴；台灣高等法院審理後認定，被害女子錄音中不斷哭喊「阿公你這樣我會怕」，足以證明違反其意願，日前裁定上訴駁回，維持原判。

借宿成惡夢　錄音中驚恐求饒全被保留

判決指出，被害女子因感情因素，於2023年6、7月間借宿楊男位於桃園市中壢區的住處。未料6月3日下午5時許，楊男在客廳沙發上，不顧女子拒絕，伸手觸摸其大腿並往內側撫摸，女子驚恐逃回房間反鎖，楊男仍不斷敲門要求進入。

相關錄影譯文顯示，楊男不斷喊著「開門啦」、「抱一下我就出去了」，女子則多次回應「阿公不要」、「阿公你這樣我會怕」，畫面與聲音成為日後法院認定強制猥褻的重要證據。

趁服藥熟睡性侵　醒來崩潰向孫女求救

同年7月7日，女子服用安眠藥在客廳沙發熟睡，楊男趁其不知抗拒之際，將生殖器放入口中，女子驚醒後立刻將其推開，隨即跑去向孫女哭訴。7月15日下午，楊男又在孫女房間內，趁女子熟睡時掀衣舔乳，女子驚醒後情緒潰堤，再度逃往另一房間求救，事後報警處理。

錄音中，女子不斷哭泣表示「我現在看到他覺得很噁心」、「我不要看到他」，孫女更當場痛斥阿公行為已構成性侵，相關內容全被法院採為證據。

辯「喝醉、不記得」　高院認證據具任意性

楊男於偵查及審理期間，始終否認犯行，辯稱「喝醉了、不記得」、「不知道女子有沒有吃安眠藥」，並主張錄音為非任意自白，無證據能力。

不過，高院指出，被害女子指述前後一致，且每次受害後立即向孫女求助，其情緒反應與一般性侵被害人狀況相符；再加上錄音中多次出現女子驚恐喊出「阿公你這樣我會怕」，楊男亦多次道歉，足認供述具任意性，並非遭誘導或脅迫。

三罪成立併罰4年　高院：量刑已屬寬待

高院審酌，楊男為求滿足私慾，利用家庭信任關係，多次侵害被害女子性自主權，犯後否認犯行，亦未與被害人和解或賠償，原審依強制猥褻罪、乘機性交罪及乘機猥褻罪分論併罰，定應執行有期徒刑4年，已考量比例原則與刑罰公平，認定量刑適當，因此駁回上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國要放行輝達H200進口了！
直擊／王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動
一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷：越減越胖
北捷禁用行動電源　王婉諭轟「先禁國家心態」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東16歲少年晚間墜橋！民眾目睹嚇壞報案

色龜師父拐女信徒獻身！完事嘲諷「跟妳修X很無聊」：難怪老公偷吃

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

快訊／桃園回收車追撞釀7傷！78歲婦倒垃圾遭「夾殺」送醫不治

桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞2人無呼吸心跳　7傷名單曝

快訊／三立採訪車衝銀行釀10傷　依照過失傷害送辦

消防小隊長詹能傑救人殉職　基隆市府追贈獎章、追晉職務

快訊／龜山資源回收車追撞垃圾車　7民眾等倒垃挨撞受傷1人命危

三立採訪車撞進彰銀！目擊者過馬路還原過程：騎士摔在我面前

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

台東16歲少年晚間墜橋！民眾目睹嚇壞報案

色龜師父拐女信徒獻身！完事嘲諷「跟妳修X很無聊」：難怪老公偷吃

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

快訊／桃園回收車追撞釀7傷！78歲婦倒垃圾遭「夾殺」送醫不治

桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞2人無呼吸心跳　7傷名單曝

快訊／三立採訪車衝銀行釀10傷　依照過失傷害送辦

消防小隊長詹能傑救人殉職　基隆市府追贈獎章、追晉職務

快訊／龜山資源回收車追撞垃圾車　7民眾等倒垃挨撞受傷1人命危

三立採訪車撞進彰銀！目擊者過馬路還原過程：騎士摔在我面前

快把握！大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

金門縣長就職三周年　陳福海：金門好，兩岸才會好！

台東16歲少年晚間墜橋！民眾目睹嚇壞報案

中國要放行輝達H200進口了　傳已通知騰訊、字節跳動討論採購細節

賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

寄希望於台灣人民　硬的更硬、軟的更軟絶不是善策

電影「異域」經典再現 　YouTuber司徒建銘不畏禁忌紀錄歷史

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

【二分之一貓貓】掀開被被之前，是回不去的身材呀XD

社會熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

五口命案李惠雯全認罪！

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

即／新北宮廟陷火海　恐怖黑煙狂竄

快訊／三立採訪車猛撞彰銀　10人受傷名單曝

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

獨／性侵女兒348次！狼父警陳屍家中　法院判決不受理

更多熱門

相關新聞

神棍性侵信徒　乾女兒遭荼毒200次

神棍性侵信徒　乾女兒遭荼毒200次

台中一名神棍以宗教名義誆騙女信徒，藉機性侵5人長達15年，刑事二審被判16年。其中3名女信徒對劉求償合計2400萬，其中一名A女把劉男當尊者供養，還當了他乾女兒，卻遭性侵200多次，民事庭他要賠償3名被害人共380萬元。

少女咬他想性侵！最終判無罪

少女咬他想性侵！最終判無罪

翁騎車撞傘兵慘遭後車輾斃　家屬求國賠750萬敗訴

翁騎車撞傘兵慘遭後車輾斃　家屬求國賠750萬敗訴

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

砍死情敵棄屍大排　醋男聲請精神鑑定獲准

砍死情敵棄屍大排　醋男聲請精神鑑定獲准

關鍵字：

桃園性侵判決錄音安眠藥

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面