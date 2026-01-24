彰化82歲嬤買菜遭拖板車輾過！臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩

▲拖板車疑因視線死角，將剛買完菜阿嬤輾斃。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市人潮擁擠的鬧區今（24）日上午，發生一起死亡車禍。一名82歲的阿嬤剛買完菜，穿越中正路與中民街口斑馬線時，一輛拖板車疑因視線死角，將她撞倒捲入車底，臟器外露當場死亡。家屬接獲噩耗趕抵現場，看見婦人遺留的菜籃推車裡面裝滿她買好的菜，悲痛不已。

事故發生於上午9時20分許，地點就在彰化市三民市場、民生市場附近路口。今天適逢週六，中民街一帶擠滿買菜人潮，交通原本就相當繁忙，加上路口正在進行汙水下水道工程，導致路況更加複雜與壅塞。

據警方初步調查，當時拖板車25歲駕駛疑未發現阿嬤正走在斑馬線上，疑因視線死角直接撞上，巨大的撞擊力導致婦人臟器外露，當場死亡，而菜籃則落在車輪邊，彰化縣消防局在9時26分接獲報案，立即由東區分隊出動消防車、救護車各1輛及4名人員，由資深隊員陳慶錡指揮搶救。救援人員抵達後，發現婦人已明顯死亡，未送醫，後續交由警方處理。

當家屬被通知到場，面對眼前只剩母親的菜籃推車，卻已天人永隔的場景，內心無比沉重。據悉當時拖板車司機載著棧板及機具才剛卸完貨，正要前往下一個工作地點，卻在途中發生憾事。詳細肇事原因與責任，仍待警方進一步調查釐清。

▲拖板車疑因視線死角，將剛買完菜阿嬤輾斃，留下菜籃車，家屬心碎。（圖／民眾提供）

警方同時提醒用路人，特別是大型車輛駕駛，在路口啟動或轉彎時，務必再三確認周遭有無行人，留意視野死角；行人也應與大型車輛保持安全距離，切勿緊貼車身前後穿越，以免發生危險。