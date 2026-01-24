北捷禁用行充惹議　陳宥丞轟蔣萬安：一貫突襲式政策讓人無所適從

▲民眾黨北市議員陳宥丞。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北捷因近來接連發生行動電源自燃事件，於昨（23日）宣布，將禁止在捷運系統內使用行動電源，引發網友熱議。對此，民眾黨北市議員陳宥丞開轟，蔣市府慣用突襲式政策不是第一次，前幾週才突襲營養午餐免費政策，配套全無，導致校方與團膳業者措手不及，這次針對影響百萬通勤族的行動電源禁令，一樣突襲上路，讓人無所適從。

陳宥丞表示，台北市長蔣萬安突然拋出「大眾捷運擬禁用行動電源」的政策，雖然安全不容忽視，但在做法跟程序上，陳宥丞認為，不能躁進禁止，必須改進。

陳宥丞透露，宣導禁令一出，捷運基層同仁就向他反應不知如何稽查，民眾若不配合是否有強制力？未來可以增設安檢設備？設備有爭議誰來認定？等問題。

陳宥丞直言，蔣市府慣用突襲式政策不是第一次，前幾週才突襲營養午餐免費政策，配套全無，導致校方與團膳業者措手不及，這次針對影響百萬通勤族的行動電源禁令，一樣突襲上路，讓人無所適從。

此外，陳宥丞指出，台灣針對行動電源（鋰電池）已有明確的法源規範與國家級的 BSMI 安全認證機制，禁用政策應該漸進式推動，從源頭呼籲民眾使用檢驗合格的產品，或是針對充電行為進行規範，而非一竿子打翻一船人，全面禁止使用。

陳宥丞再指，放眼亞洲，除了中國大陸對地鐵行動電源有較嚴格限制外，多數先進國家並未全面禁止，他和蔣市長日前赴紐約考察時，紐約市針對充電公安疑慮也是宣傳先行，才逐步裁罰，且地鐵即便老舊，也未見如此因噎廢食的禁令。

陳宥丞說明，他支持加強管理，但反對粗糙的禁止，北市府應確立緩衝期，給予民眾適應時間，並明確指出法源依據，不是市府禁令一句話就開始執行。

陳宥丞進一步說明，北市府也應宣導並規範民眾要使用具有國家認證標章的行動電源，針對使用劣質、無認證產品者進行勸導或裁罰，而非懲罰所有使用者。

至於高風險行為的部分，陳宥丞強調，禁止規範語意定義不清，讓人不解是指，禁止攜帶、禁止充電，還是禁止使用？如此一來，會造成執法現場的混亂。

最後，陳宥丞表示，立意良善的政策會被詬病，往往是因為缺乏制度性的思考，他支持捷運安全升級，但請蔣市府要有配套，最怕解決不了問題，反而製造更多對立。