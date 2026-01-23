劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人劉寶傑22日接受專訪表示，蔡英文這幾年在國家戰略、台灣定位上面，抓得最準，完全佔到台灣該佔有的位置，所以美國人非常喜歡蔡英文，這樣特質，賴清德沒有，大家看到蔡英文最近開始有些動作，想想論壇開始動、據說跟幕僚互動也頻繁了，照理講卸任的總統是個沒有聲音的人，現在蔡英文在動，自己覺得是給賴清德一個警告，作為總統把事情搞定，比去堅持事情的對錯更重要，賴的問題就是對內、對外都搞不定。

劉寶傑接受節目《斐姨所思》專訪表示，對於台灣來講，如果要走親美路線，就要去執行軍購這件事情，今天卡在立法院，川普會在乎藍白惡搞？搞定最重要，如果今天賴清德不能搞定，自己覺得問題很大。

劉寶傑表示，這個東西有趣在這裡，蔡英文這幾年來在國家戰略上面、在台灣定位上面，自己覺得抓得最準，雖然對她的內政非常不以為然，可是就國家戰略上面，蔡英文精準、漂亮，完全佔到台灣應該佔有的位置，所以就看到美國人非常喜歡蔡英文，這樣的一個特質，賴清德沒有。

劉寶傑說，大家看到蔡英文最近開始有一些動作，她的想想論壇現在開始在動了，然後據說好像跟幕僚的互動又比過去頻繁了，這到底在幹嘛？不知道，蔡英文不應該這樣做，照理講一個卸任的總統是一個沒有聲音的人，所以現在蔡英文在動，自己覺得是給賴清德一個警告。

劉寶傑認為，作為總統把事情搞定，比去堅持事情的對錯更重要，像李登輝就是一個最標準的例子，李登輝哪有管對錯，錢能解決的問題都是小問題，只要能夠搞定事情，沒有什麼不敢做的，總是要把事情搞定。

劉寶傑直言，自己常常覺得賴清德搞不定事情，賴的問題就是都搞不定，他對內搞不定、對外搞不定，這是賴清德現在要去面對的問題，作為一個政治人物一定要時宜事轉，如果不能，會非常非常辛苦，現在整個時事、氣氛對賴清德不利的情況下，又選擇硬幹到底，當然會對他非常不利。

劉寶傑說，自己很難判斷賴政府，因為很多東西沒有邏輯，政治上要有些行動力跟能力，這點在陳水扁、蔡英文身上都看到，但在賴清德上，大家總是搞不清楚他在搞什麼，像是大罷免怎麼會搞成這個樣子，怎麼會被牽著鼻子走搞成這樣？賴的幕僚、行政團隊、整個作為，是自己沒有辦法理解的。

▼劉寶傑接受節目《斐姨所思》專訪。（圖／攝自YouTube／范琪斐的美國時間）