　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

▲▼國民黨前立委邱毅被金溥聰提告求償100萬元，5日到台北地院出庭，笑稱兵來將擋、水來土淹。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日網路瘋傳前立委邱毅因在節目中談及中國經濟現況，被中共定性為「兩面人」，遭中國平台封殺、資產凍結，甚至被限制出境。相關影片與貼文還聲稱，邱毅因健康因素想回台使用健保，卻只能祕密向陸委會、海基會求助，結果遭陸委會冷回「慢走不送」，引發網友熱議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑也回應了。

梁文傑親自闢謠：沒接過求助、也沒回應過

針對相關說法，梁文傑22日在例行記者會上澄清，陸委會從未接獲邱毅任何形式的求助，也沒有對此做出過回應。他直言，「『慢走不送』好像是我會用的詞彙，但我從來沒有回應過這件事」，相關內容無法核實，「很可能是網路謠言」。

梁文傑也再次重申，無論是帳號遭封、資產凍結，或被限制出境等說法，陸委會皆未收到任何正式訊息或求助管道，無從查證真偽。

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

疑AI影片、網紅渲染　內容查無實證

據了解，這波傳言多來自使用AI形象的帳號或中國網紅拍片渲染，標題多以「全網封殺」、「病危才知台灣好」、「報應來得太快」等誇張字眼吸引點閱，但目前各方資訊皆未有可供證實的官方消息來源。

陸委會也呼籲外界，對於網路流傳涉及兩岸事務的訊息應保持警覺，避免轉傳未經查證的內容，以免造成誤解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡完整入圍名單出爐！　李奧納多對決甜茶爭影帝
上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明
美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖爆紅
日月光重訊3連發！　豪砸近26億拚擴產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

仁寶尾牙豪砸2500萬「人人都有1萬」　董座喊2026重返兆元企業

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心

快訊／高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

0度線退了「回到2字頭」雨停4天　下波變天再挑戰冷氣團

澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

福特宣布下修歐洲零件價格「最高75折」！以修得起減少老車報廢

快訊／川普取消關稅威脅！美股開盤道瓊漲400點　台積電ADR漲近2%

【真的很直男耶】爸爸幫把頭飾戴到眼睛上！女兒氣炸：太下面了

政治熱門新聞

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

大螢幕秀「總預算沒審147天」　行政院：在國會辯論不用捨近求遠

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

更多熱門

相關新聞

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

中國大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，其中提及陸客來台的相關旅遊規範，包含禁止低價團等內容，不少人猜測陸方可能恢復陸客來台。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這應該只是一個例行性的公事，並沒有什麼特殊意義。

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避

關鍵字：

邱毅陸委會謠言封殺兩岸

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

五口命案李惠雯全認罪！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面