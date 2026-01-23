邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

▲國民黨前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日網路瘋傳前立委邱毅因在節目中談及中國經濟現況，被中共定性為「兩面人」，遭中國平台封殺、資產凍結，甚至被限制出境。相關影片與貼文還聲稱，邱毅因健康因素想回台使用健保，卻只能祕密向陸委會、海基會求助，結果遭陸委會冷回「慢走不送」，引發網友熱議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑也回應了。

梁文傑親自闢謠：沒接過求助、也沒回應過

針對相關說法，梁文傑22日在例行記者會上澄清，陸委會從未接獲邱毅任何形式的求助，也沒有對此做出過回應。他直言，「『慢走不送』好像是我會用的詞彙，但我從來沒有回應過這件事」，相關內容無法核實，「很可能是網路謠言」。

梁文傑也再次重申，無論是帳號遭封、資產凍結，或被限制出境等說法，陸委會皆未收到任何正式訊息或求助管道，無從查證真偽。

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

疑AI影片、網紅渲染 內容查無實證

據了解，這波傳言多來自使用AI形象的帳號或中國網紅拍片渲染，標題多以「全網封殺」、「病危才知台灣好」、「報應來得太快」等誇張字眼吸引點閱，但目前各方資訊皆未有可供證實的官方消息來源。

陸委會也呼籲外界，對於網路流傳涉及兩岸事務的訊息應保持警覺，避免轉傳未經查證的內容，以免造成誤解。