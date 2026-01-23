色龜師父拐女信徒獻身！完事嘲諷「跟妳修X很無聊」：難怪老公偷吃

▲台中一名佛堂師父拐騙正值心理脆弱時期的女信徒發生關係。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子龍哥（化名）在佛堂擔任釋法師父，怎料他竟藉著宗教的名義，要求女信徒尊他為主，並且用話術將人騙上床，甚至嘲諷「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」、「連修X都要我教」等話語。台中地院民事庭法官審理後，判龍哥須賠3名女信徒共380萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，龍哥2009年間接手已故母親所創設的佛堂，並對外宣稱母親已升天成佛、準備降駕救世，能夠替佛堂的信徒消災解厄，平時擔任佛堂裡的釋法師父、桌頭。而龍哥也在佛堂設下規定，除了要求信徒打坐以外，還要尊他為「老師」，並且認他為主，若違反開示的行為，將會招來厄運。

趁情感低潮誘騙上床 稱奉獻老師才能挽回感情

第一名受害者小美（化名）因為與前男友感情破裂，在脆弱的狀態下加入佛堂，龍哥竟趁虛而入，多次將人邀至住處一對一釋道諮商，更稱「你會跟男朋友做的事都要回來跟老師做，你全心全意奉獻給老師，男朋友就會回來」，進而誘騙小美發生性關係多年，次數高達200多次。

▲台中一名佛堂師父拐騙正值心理脆弱時期的女信徒發生關係。（示意圖／123RF）



逼簽性愛同意書 利用後語帶羞辱致崩潰

第二名受害者小梨（化名）受到小美介紹加入佛堂，因為婚姻失和的關係，被龍哥邀至住處釋道諮商。怎料龍哥誆稱會算命，只要跟他「修X」就會深愛人生。

為了避免小梨將事件外傳，龍哥更要求對方簽下「性愛同意書」，並稱「我把你X下去是在幫你」，陸續與小梨發生超過50次關係。等到利用完小梨，龍哥甚至還語帶嘲諷地說「和你修X很無聊」、「難怪你老公出去外面找女人」、「連修X都要我教」，致使小梨精神崩潰。

▲台中一名佛堂師父拐騙正值心理脆弱時期的女信徒發生關係。（示意圖／123RF）



稱不修X無法改命 第三名信徒身心重創

第三名受害者小玉（化名）同樣因為分手、工作適應等原因經歷低潮，經由小美介紹加入佛堂。龍哥得知小玉的處境，又藉口將人騙至住處，以「你要聽老師的話，學習愛人，且要與老師修X，否則你無法改變命運」，要求小玉簽下性愛同意書後，便數次將人帶到摩鐵發生關係，次數超過100次，導致小玉身心受創、至今仍無法正常生活。

法院認定侵權 判賠3女共380萬

台中地院民事庭法官審理後，判龍哥須分別賠償小美、小梨與小玉120萬元、130萬元及130萬元，全案仍可上訴。