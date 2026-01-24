桃園婦倒垃圾遭回收車「夾殺」慘死！張善政深夜赴殯儀館致哀

▲回收車追撞釀1死6傷，張善政深夜赴殯儀館致哀。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市龜山區中興路23日晚間發生重大事故，一輛資源回收車在執行例行清運作業時，疑因駕駛身體突發狀況昏迷，失控追撞前方垃圾車，造成正在路旁倒垃圾的民眾遭波及，釀成1死6傷悲劇。桃園市長張善政晚間在臉書發文表示，對事故造成民眾不幸罹難深感哀痛，市府一定會負起責任，釐清原因、全力協助家屬與傷者。

▲桃園龜山回收車追撞垃圾車釀7傷，78歲婦人搶救不治。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

駕駛突發狀況失控 市府啟動緊急應變

張善政指出，事故發生於傍晚時分，環管處龜山區中隊執行清運任務期間，資源回收車駕駛突發身體不適昏迷，導致車輛撞傷6名民眾，其中78歲邱范姓婦人送醫後仍宣告不治，其餘5名傷者已分送醫院治療中，駕駛目前也在加護病房觀察。

事故發生後，市府第一時間啟動應變機制，消防局調派多個分隊到場支援，相關局處也同步介入處理，協助傷者醫療照護與後續需求，並與醫療單位保持密切聯繫。

深夜赴殯儀館慰問 先行提供臨時慰問金

張善政表示，稍早已與環保局長顏己喨前往桃園殯儀館，向不幸離世的民眾家屬致意，並先行提供臨時慰問金。他坦言，家屬的哀痛令人十分不捨，市府一定會成為家屬最堅實的後盾，陪伴度過最艱難的時刻。

張善政強調，這筆慰問金無法代表市府的歉意，但希望能在第一時間減輕家屬的臨時經濟壓力，後續也將視需求提供更多必要協助。

逐一探視傷者 承諾給家屬一個交代

除前往殯儀館外，張善政也隨即趕赴多家醫院探視仍在治療中的傷者，並與衛生局長賈蔚一同向醫療團隊了解診治狀況。他表示，市府會持續與院方保持聯繫，掌握每位傷者的最新病況，全力協助後續醫療照顧與復原。

張善政最後重申，這起意外造成慘痛傷亡，市府絕不迴避責任，將儘速釐清事故原因，給家屬一個清楚交代，也再次向罹難者家屬表達最深的哀悼，並期盼傷者早日康復。