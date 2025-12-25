　
社會 社會焦點 保障人權

母子搭車敲傘全車跑光　北門站大奔逃「掉鞋、行李箱」

記者邱中岳、許力方／台北報導

台北捷運北門站今（25）日晚間驚傳騷動，一名年約40歲的男子與母親搭乘捷運期間疑似恐慌症發作，在車廂內持傘敲打玻璃，情緒不穩大叫，異常舉動引發車廂內其他乘客恐慌奔跑，現場一度混亂，造成1名婦人在逃離過程中受傷送醫，所幸經警方確認並非攻擊事件。

男子情緒不穩　全車乘客嚇跑

警方指出，事件發生於晚間8時32分，該名男子與母親一同搭車，過程中情緒波動明顯，雖然媽媽全程在旁安撫陪伴，但他的異常舉動仍引起車廂內乘客不安，部分人誤以為發生危險狀況，紛紛奔跑避開，導致物品散落，根據網友拍攝現場照片，有人鞋子、行李箱、雨傘掉落一地，彷彿剛剛歷經攻擊事件。

▲▼捷運北門站驚傳大奔逃！男子敲傘大叫「全車嚇跑」1傷。（圖／網友ying114授權提供）

▲全車廂嚇壞跑光，遺留行李箱、鞋子、雨傘等。（圖／網友ying114授權提供）

警力趕到場　護送母子出站

由於距離北捷隨機攻擊案僅7天，過去一周模仿類似案件不斷，捷運警察隊與大同分局接獲通報後，立即派遣多名警力趕赴北門站處置。警方到場後隨即控制狀況，並將該名男子與其母親護送出站，以避免再度引發騷動。經確認，全案並未涉及任何攻擊行為。

警方強化維安　籲旅客即時通報

捷運警察隊表示，針對捷運站出入口、月台及地下街等人潮密集區域，將持續加強安全維護與巡邏，提高見警率，確保旅客搭乘安全。同時也提醒民眾，若搭車時發現可疑人事或異常舉動，可立即按壓車廂緊急通話鈕，或向站務人員求助，必要時撥打110報案，警方將即時到場處理。

12/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

