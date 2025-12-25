　
半個台灣急凍變色「1小時降1度」　鄭明典：今晚可能第二波降溫

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冷氣團抵達，全台降溫明顯。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

入冬第二波大陸冷氣團來襲，前氣象局長鄭明典今（25日）表示，根據中央氣象署觀測，中部以北沿海鄉鎮已經出現「快速降溫」的現象，很明顯的冷空氣到達，今晚可能還有一股冷空氣可能往南，給台灣帶來第二波降溫；台北下午的溫度已經達標大陸冷氣團等級，他說「繼續看還能降多少。」

鄭明典稍早指出，今早中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，很明顯的冷空氣到達，這一次天氣圖上沒有劃出鋒面通過台灣，依舊有氣溫驟降現象，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，「持續下降超過4度，應該是很有感！」一直到下午，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲台北已經出現13.2度 。（圖／中央氣象署）

根據850百帕風場天氣圖，鄭明典進一步說明，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波「快速降溫」的冷空氣來源。還有另一股來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，將遭遇南方來的氣流，部分冷空氣有可能往南，今晚可能給台灣帶來第二波降溫。


氣象署預估，今晚至明天（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能再低一些；明天白天北部及宜花高溫約16度，感受較為濕冷；降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生機率，中南部平地也有零星降雨機會。

氣象署今天下午4時許已經針對竹苗、新北、桃園、金門5縣市發布低溫特報，預估最低溫地區落在新北市局部地區，於今夜至明天上午有可能出現持續10度左右或以下低溫。此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

12/23 全台詐欺最新數據

