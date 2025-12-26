　
社會 社會焦點 保障人權

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

▲前台南市消防局長李明峯及從往甚密的楊姓女業者涉貪案被羈押禁見，台南消防基層感嘆老局長晚節不保。（民眾提供，下同）

▲前台南市消防局長李明峯及從往甚密的楊姓女業者涉貪案被羈押禁見，台南消防基層感嘆老局長晚節不保。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市消防局長李明峯及楊姓女業者涉嫌收賄300萬貪污案，檢調日前搜索消防局等8處處所，除查扣相關證物，並傳喚李明峯等4名被告、6名證人，檢察官查出李明峯在民間捐贈高壓細水霧幫浦車上，由楊女居中與曾姓業者合作，並涉嫌收取賄款達300多萬元，經聲押李、楊2人獲准。李明峯與楊女從往甚密，早就是公開的秘密，基層獲悉後紛紛表示並不意外，都感嘆「老局長」晚節不保。

李明峯遭檢方指控於任內職務，負責審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁時，涉嫌自2023年起，高壓細水霧幫浦車上，由楊女居中與曾姓業者合作，涉嫌共同收受曾姓消防設備業者給予之金錢賄賂，金額約新台幣3百餘萬元，作為協助曾男承攬民間捐贈消防設備車輛相關案源、取得銷售營收利益，以及送審之消防設備工程資料能順利通過審查等不法對價。

▲前台南市消防局長李明峯及從往甚密的楊姓女業者涉貪案被羈押禁見，台南消防基層感嘆老局長晚節不保。（民眾提供，下同）

檢調調查發現，李明峯任內多次公開提及全市53個消防分隊均需配置高壓細水霧幫浦車，目前已有40餘輛分配至各分隊，其中包含多部民間捐贈的車輛，且各消防大隊亦常以火警案例發布高壓細水霧幫浦車在消防救災頗有成效。該民間損贈高壓細水霧幫浦車相關銷售事宜，原本都是由曾姓業者處理，惟後續改由楊女承接相關銷售業務，此一轉折亦是檢調追查釐清的案情重點。

檢方查出，50多歲的楊女係透過友人介紹認識李明峯，並介入台南市消防局消防月曆的製作，台南市消防月曆都是透過民間贊助經費的方式委外製作，並非公務預算，所並以不受財主單位管控，而李明峯身為消防局長，擁有「決策權」，在2022年消防月曆的宣傳影片中，楊女並掛名編劇，消防月曆之執行過程及相關經費的核銷，是否亦涉及不法，亦是檢調追查的重點。

據了解，現年67歲的前台南市消防局長李明峯，警大47期消防系畢業，李明峯自2010年台南縣市合併升格直轄市後，出任首任台南市消防局長，歷經賴清德、黃偉哲兩任市長，任期長達15年，被視為六都中任期最長的消防局長。李明峯原預計至少任職至2026年市長黃偉哲任期屆滿後，才以政務官身分一同請辭退休，但12月12日，李突以家庭健康因素請辭，又傳出在酒後與家人發生爭吵，獨自一人跑到賓館內自傷手臂送醫，當時李明峯向救護人員說是自己不慎劃傷，未料隨即捲入貪瀆風暴，甚至和女密友一起被收押。

台南消防界人士指出，李明峯「閃辭」一事外界早已傳的風風雨雨，他不僅喝酒應酬與妻子發生矛盾爭執，又因私下聚會發言感謝支持消防預算的特定議員，引發對立議員不滿向黃偉哲投訴，再加上消防局洪姓分隊長因涉及「吸金案」被檢調偵辦羈押，導致李明峯心中不快，才以個人家庭因素及健康問題請辭，當時就有不少人私下認為這些理由都不夠讓李明峯快閃請辭，就有人懷疑他是否涉及司法案件而提前退休止損，如今他與從往甚密的楊女因涉貪遭被羈押，其過往消防政績也因此蒙塵，基層消防人員聞訊感嘆李明峯「晚節不保」。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

相關新聞

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關押4月露面了

「小英男孩」鄭亦麟近年在政壇綠能風潮中展露頭角，卻被檢調查出涉嫌幫東煒建設公司向台電施壓「喬電力」，再以人頭顧問收取好處，檢調8月間展開搜索約談時，甚至大言不慚嗆聲「知道我背後是誰？」，遭收押至今已4個月。今(26日)台北地檢署將鄭奕麟和父母、弟起訴，稍早鄭與東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子倆移審，當時的傲氣全沒。

連結祖孫不靠說教台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

連結祖孫不靠說教台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

前台南消防局長收賄300萬　遭羈押禁見

前台南消防局長收賄300萬　遭羈押禁見

闖女同事宿舍硬上　變態淫狼判10年

闖女同事宿舍硬上　變態淫狼判10年

收賄台南消防局長李明峯羈押禁見晚節不保

