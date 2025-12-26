　
社會 社會焦點 保障人權

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

▲氣溫驟降彰化縣32小時45人掛急診，3人心跳驟停。（示意圖／彰化縣消防局提供）

▲氣溫驟降彰化縣32小時45人掛急診，3人心跳驟停。（示意資料圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日氣溫急凍，全台冷颼颼！彰化縣從12月25日凌晨至26日早上，短短32小時內竟有45人因急性心肌梗塞或嚴重身體不適緊急送醫，其中更有3人到院前已失去呼吸心跳，情況危急。消防局統計發現，這3起案例都發生在深夜或清晨低溫時段，消防局呼籲，近日早晚溫差大，民眾務必加強保暖，尤其是長輩與心血管疾病患者，千萬不能輕忽身體發出的警訊。

32小時45人急送醫 低溫時段成隱形殺手

根據彰化縣消防局統計，自12月25日凌晨零點至26日上午8點，全縣共執行45件疑似心肌梗塞或急性不適的救護案件，救護人員奔波不斷。其中有3名患者到院前已無呼吸心跳，年齡最高為員林市88歲婦人。消防局分析指出，這3起OHCA事件均集中在深夜至清晨氣溫最低的時段，顯示低溫與急病發作可能高度相關。

消防示警：溫差劇烈 保暖防病是關鍵

雖然無法斷定所有病例皆與天氣有關，但醫師強烈提醒，本週低溫持續，尤其清晨與夜晚體感溫度明顯偏低。年長者、患有心血管疾病、糖尿病或高血壓的民眾，是心肌梗塞及猝死的高危險群，必須格外注意保暖與健康監測。

黃金救援時間 切勿拖延就醫

醫師強調，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、暈眩等症狀，應立即就醫，切勿拖延。特別是冬季早晚溫差大，血管容易收縮，可能引發血壓驟升或血管阻塞，第一時間的正確處置對預後至關重要。此外，定期健康檢查、按時服藥、監測血壓與血糖，都是高風險族群不可或缺的自我保護措施。彰化縣消防局呼籲民眾加強關懷身邊的長輩與慢性病患者，共同度過低溫危機。

關鍵字：

彰化低溫掛急診猝死消防局

