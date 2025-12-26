藍白提案譴責憲法法庭+總統彈劾　綠營：這不是自相矛盾？

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，雖離彈劾總統所需「全體立法委員三分之二以上」決議有一段距離，該案仍預計列入今（26日）國會議程。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時表示，藍白今天討論事項第一案要譴責、推翻憲判決議，卻矢言通過彈劾案，先不要說彈劾案門檻過不了，就算是提出來了，未來還要交給憲法法庭審理，這不是自相矛盾？腦袋是好東西，請藍白好好想想。

對於總預算審議，鍾佳濱直言，憲法跟腦袋都是好東西，一起用就知道自己在做什麼，憲法68條明文規定國會會期2月到5月、9月到12月，且依據預算法，行政院必須在會計年度開始前四個月前提出總預算，行政院八月就送來了，但立法院至今拒絕審議明年度中央政府總預算。

鍾佳濱表示，不管中央或地方，預算權都是行政權，任何政黨可以在地方執政時提出政策、用預算執行，中央也是如此，現在中央是民進黨執政，有義務也有責任對大選時提出的各項政策編製預算、落實執行。

鍾佳濱指出，藍白未來帳戶的構想，包含行政院、民進黨立委過去也有提出，明年總預算中也有編列，提高生育補助津貼到十萬，這是中央運用預算權編列交立法院審議，藍白提出也很好，若是列為2026縣市首長政策，這可以討論，或是想要未來執政後推行也可以，但不用等那麼久，只要好好審中央政府總預算就可以實施。

至於今日院會預計處理藍白所提總統彈劾案，鍾佳濱表示，藍白報告事項要提出兩個版本彈劾案，是把憲判當空氣，過去未曾使用過憲法彈劾權，原因無他，因為要過半才能提出、三分之二才能通過決議，還要交付憲法法庭審理，藍白今天討論事項第一案要譴責、推翻憲判決議，然而根據憲法，司法院是全國最高司法機關、憲法法庭可以進行違憲解釋，立法院卻要用決議推翻，完全違憲。

鍾佳濱指出，放著憲法法庭決議不管，卻矢言通過彈劾案，先不要說彈劾案門檻過不了，就算是提出來了，未來還要交給憲法法庭審理，這不是自相矛盾？左手說憲法法庭決議可以不遵守、右手又提彈劾案要送憲法法庭審理，這樣審理結果你接受嗎？腦袋是好東西，請藍白好好想想。