快訊／列不分區安全名單遭批「罪人」　吳敦義抱支持者痛哭

▲吳敦義抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區立委名單12日晚間曝光，警大教授葉毓蘭排第1名，國民黨主席吳敦義排第8名。國民黨次團OpenKMT下午發動「挺吳進立院，爭取院長龍頭」抗議，吳敦義特地在中常會前下樓向支持者致意，並落淚擁抱一名支持者，據了解是吳敦義的地方友人、三民區安宜里前里長吳文獅。

據了解，此份不分區名單未列入「連家」人士，國民黨榮譽主席連戰之子、連勝文下午也將出門接受媒體訪問。

國民黨不分區名單從人選陸續曝光後，引起不少爭議，也讓吳敦義粉專被韓粉「出征」。據了解，因名單引起外界質疑，吳敦義自排第8名也遭受批評，因此13日上午傳出昨天流出的初擬名單，下午送中常會時，排序將有所調整。

另一方面，OpenKMT號召約有200名北中南、海外挺吳人士要到場遞交挺吳連署書，目前已有兩千份親簽連署書。現場挺吳人士指出，韓國瑜今天爬上來，應該感謝吳敦義，兩人是不可分割共同體，吳敦義應該挺進立院並且擔任立法院長，與韓國瑜並肩合作，吳敦義如今委屈求全排在第8名，還有人要跟他計較，但他才是真正的領導人，卡在前面的小兵，是會戰死的。

聚會開始後不久，吳敦義突然現身，現場群眾高喊吳敦義當仁不讓，吳敦義走進人群中接受支持者擁戴，情緒激動潰堤，擁抱支持者痛哭。