社會 社會焦點 保障人權

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

▲客運司機暴打高中生，被依傷害罪起訴，26日調解成立。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲客運司機暴打高中生，被依傷害罪起訴，26日調解成立。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園客運學生專車10月下旬發生一起事件！劉姓司機因懷疑高中生逃票爆發口角，另一名學生疑似看不下去，反嗆司機「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，孰料，劉男當場暴怒，追下車當街打斷學生鼻樑，被依照傷害罪起訴。劉姓司機事後坦承犯行，26日與學生家長調解成立，家長願意撤告，但調解內容、條件不公開。

司機見學生上車 態度不佳質疑逃票

回顧整起案發經過，10月22日傍晚5時許，41歲劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，見到學生陸續上車，先喊住其中一人詢問「欸欸欸，投多少？」男學生回答投18元，不料，他態度不佳開嗆學生，「投18？投他X13你說投18？快補錢啦！」男學生原先已走到客運後方，疑問走回司機旁詢問，「你說我嗎？」劉姓司機則靠在方向盤上冷回，「不然是誰？」

男學生見狀，態度良好再度告知劉姓司機，「我投18，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷哼說道「我現在有辦法數嗎？」男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。

但過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，聽聞男學生稱會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

▲桃園客運學生專車10月22日發生司機暴力毆打學生案，桃檢依傷害罪嫌起訴並建請法院從重量刑，圖為案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

學生反嗆「錢都不會數」：這輩子也就這樣了

而車輛行駛途中，劉姓司機疑似用無線耳機與他人聊天嘻嘻哈哈，逕自在學生專車內大笑。而車輛抵達中山路與中平路口公車站牌時，一名男學生疑似要替下車的男學生出氣，下車前轉頭嗆了劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，氣得劉姓司機朝車外大吼，「是在靠北喔！」

雙方瞬間爆發衝突，劉姓司機不顧車上還有其他乘客，竟將專車停放在車道上，逕自怒追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」，朝男學生頭部出拳攻擊，並將男學生暴摔在地，趁學生倒地跪坐無力反抗時，仍連續出拳攻擊學生10多次，打得人滿臉鼻血。

學生鼻樑斷、滿臉血 司機被依傷害罪起訴

學生經送醫過後，遭診斷出前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，案發後還產生「急性壓力反應」等症狀。劉姓司機則是被依照傷害罪嫌起訴。

桃園地院12日召開準備程序庭，劉姓司機坦承犯行，辯護律師稱，劉男已經深切悔悟，另外，檢方起訴速度很快，讓劉男沒有辦法立即與學生私下和解，劉男希望向學生表達歉意，並獲得緩刑機會。雙方26日調解成立，學生家長同意撤告，但調解內容保密。

12/24 全台詐欺最新數據

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

單車夜衝中橫　2高中生凍到全身抖CALL警救援

單車夜衝中橫　2高中生凍到全身抖CALL警救援

日前晚間8時許，新城警分局合歡派出所接獲報案，兩名高中生騎自行車東進武嶺，打算騎往宜蘭，行至關原路段時，因為天色已黑且高山氣溫驟降，兩人體力不支、無法再騎乘，加上身上無現金、周遭又無人可求助，情況十分危急，只能向警方報案求救。

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

宜蘭3男大生偷釣魚又放回！下場慘了

宜蘭3男大生偷釣魚又放回！下場慘了

關鍵字：

桃園客運司機學生高中生

讀者迴響

