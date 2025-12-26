臉上痘痘別亂擠！女擠破「死亡三角」區　半邊臉下垂癱瘓送醫

▲女因為擠臉上痘痘，導致住院。（示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子因為擠破鼻子附近一個痘痘，導致臉部嚴重腫脹疼痛，甚至半邊臉癱瘓緊急送醫，醫生告知才發現，是因為她擠破了「死亡三角區」中的痘痘，導致嚴重後果。

小痘釀大禍 擠到「死亡三角」住院治療

32歲女子琳賽(Lindsay deOliveira)在網路上分享，她因為亂擠臉上痘痘，沒想到因此住院，所以拍攝影片希望能幫助提醒大眾，位於鼻子至嘴角的「死亡三角」附近的痘痘千萬別亂擠。

琳賽表示，當時她發現鼻子附近長出一顆痘痘，沒想到擠破後痘痘一直沒消，反而周圍組織開始腫脹發炎，後來臉部甚至開始下垂，所以她前往急診治療，醫生開了抗生素後病情卻持續惡化，後來又連續幾天去掛急診，最後住院。

擠痘釀蜂窩性組織炎 女恐怖經驗提醒

琳賽表示，醫生原本以為她只是普通過敏，然而腫脹情況愈來愈嚴重，甚至半邊臉無法動彈，後來發現是蜂窩性組織炎，接受幾天治療與檢查後情況終於好轉。

如今琳賽的臉部幾乎恢復正常，只留下小疤痕需要用化妝遮掩，可怕經驗讓她提醒大家，「沒事真的不要亂擠痘痘」。