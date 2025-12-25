遭17歲少女控性侵！台中二寶爸絕望墜橋亡　妻提再審盼還清白

▲蔡男被依妨害性自主判刑，15日墜橋身亡。（圖／家屬提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市太平區本月15日發生一起墜橋事件，1名蔡姓男子從新仁橋墜亡，21日遺體才被警方尋獲，未料事故背後竟有隱情。蔡男妻子表示，先生遭1名17歲少女指控性侵，法院依妨害性自主罪判刑，先生自認無罪一路上訴到最高院，仍被處3年8月有期徒刑確定，對司法感到絕望，最終走上絕路。蔡妻指出，將會提出再審，盼能還先生清白。

少女提告蔡男妨害性自主，一審判處3年8月有期徒刑，蔡男不服上訴二審、最高院皆被駁回。

起訴指出，蔡男（35歲）與妻子育有2個孩子，他與1名女性友人一同從事賣菜，女友人的17歲女兒指控，蔡男於2022年8月間，趁她酒醉時對她侵犯；同年9月又以「帶她出門玩」為條件，交換性行為。台中地檢署調查後，依成年人對少年犯強制性交、成年人對少年犯利用權勢性交等罪嫌起訴。

一審時蔡男否認犯行，主張2022年8月的案件，女友人的兒子也在家，無法犯案，且少女以「有跟男友發生性行為、採不到蔡男DNA」為由拒絕驗傷，沒有實質證據；第二案則是少女當時因吸毒前科受保護管束，遭其母禁止外出，少女希望他帶她出門被拒絕，心生不滿才誣指他性侵。

法官審酌少女與蔡男對話紀錄，以及鑑定機構認定少女出現創傷後壓力症等情，不採信蔡男辯詞，依法判刑3年8月；蔡男上訴至二審、最高院，皆遭駁回，全案定讞。

蔡男不滿判決結果上網抒發，當日墜橋身亡

判決結果出爐後，令蔡男相當錯愕，15日在網路社群發文「沒實質證據硬要判刑，害死多少人？」，面對網友關心，更留言「台灣真的爛」、「希望各位大哥大姐幫忙照顧我孩子」等語，沒想到這竟成為蔡男的最後遺言，當天他即從太平新仁橋墜橋而亡，21日才被警方發現遺體。

蔡妻信任先生不會犯案，認屍時先生死不瞑目，將提再審，盼司法還清白

蔡妻向媒體投訴，「先生為證明自己清白，以死明志，檢察官相驗時甚至雙眼怒睜，死不瞑目」，蔡男在她眼中是個好老公，家中開銷均由蔡男負責，2個孩子也很愛他，孩子想要什麼都會買、也會一起玩遊戲，一個這麼愛家、樂觀的人，怎麼可能無故輕生？一定是被逼到了。

蔡妻說，本月14日恰逢週日，是蔡男固定在工作站住下來的日子，但到了隔天、再隔天，一直未見蔡男返家，她驚慌報案協尋失蹤，等過了近1個禮拜，才接獲警方通知的噩耗。

蔡妻說，她相信先生不會犯案，她也看過少女與先生的對話內容，認為少女說詞反覆，不能盡信。蔡妻也說，她兩個孩子1個國一、1個小六，其中1個還是女兒，先生不可能會去犯案，甚至認識多年的少女母親在發生憾事後，都替先生抱屈。

蔡妻難過表示，現在孩子還那麼小卻失去了父親，就因為少女誣告、司法不公，讓一個家庭失去經濟支柱，全家陷入苦難，將會提出再審，盼司法還先生清白。

