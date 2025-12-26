轟藍白推「兒童帳戶」騙選票　周玉蔻：黃國昌最新巴結對象是鄭麗文

▲媒體人周玉蔻。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日舉行記者會宣布，共同推動「台灣未來帳戶」法案，為每位12歲以下兒童帳戶存入5萬，每年再提撥1萬元，孩童18歲成年後，將可領回33.9萬元。對此，媒體人周玉蔻今（26日）開酸，藍白想透過發錢來騙選票，她還直言，黃國昌現在最新巴結的對象，就是國民黨主席鄭麗文。

周玉蔻表示，藍白黨主席昨日聯手推「兒童帳戶」，就是第一場秀，想透過發錢、卡錢，來騙選票，再用預算、法案困住執政黨，這應該就是國眾兩黨接下來的戰術。

周玉蔻直言，黃國昌最新巴結的對象，是國民黨主席鄭麗文，因為黃國昌明年1月31日就失去立委及民眾黨團總召職位了（指民眾黨內規2年條款）。

然而周玉蔻再指，鄭麗文對黃國昌的投懷送抱，也歡喜不已，鄭麗文可能認為，這樣一來，遭外界質疑「令不出黨中央」的羞辱就可望洗白。

此外，周玉蔻點出，黃國昌為了保住政治能量、遙控立法院，還操作明年的520要對立法院彈劾賴清德案進行投票，但真的是見鬼了，「投票」一定不會過（立委要3分之2贊成），還拖那麼久。

周玉蔻分析，黃國昌為的就是替光桿黨主席製造權力舞台的煙霧彈，然後，明年下半年，黃國昌的算盤，必然是讓柯文哲攻高雄或台南市長戰的奇兵牌，具體狀況，則要看2026年3月26日柯文哲案的宣判結果。